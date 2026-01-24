Руслан РОТАНЬ: «Полесье – команда с большими амбициями»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань в интервью пресс-службе «волков» ответил на вопрос о давлении в своей работе:

««Полесье» – это команда с большими амбициями, и пресса эти амбиции подгоняет вперёд, поэтому это всегда под давлением. Тренерская составляющая всегда под давлением, в «Полесье» это вдвойне, но это нормально. Я считаю, что к этому нужно быть готовым.

Если ты хочешь быть тренером после футбольной карьеры, ты уже должен понимать, что это совсем другое. В первую очередь это давление, это принятие решений. И этот путь – он очень важен. Нужно принимать решения, в которых будешь на 100% уверен».