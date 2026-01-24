Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 января в 22:00 по Киеву

Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января на Керамика пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Реал Мадрид.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда воссоединилась с Марселино примерно два года назад. И это было верное решение. Да, он с ходу не сумел сохранить для старых-новых пропуск в еврокубки, но уж на фоне очень глубокого спада состоялось его возвращение на пост. Зато в первую же полноценную темпораду, 2024/2025, был резкий рывок, с 70 очками. А сейчас даже получается идти с неким опережением даже того графика, очевидно замахивась на спор с Атлетико за третье место. Да, в прошлом туре уступили Бетису, но даже после этого мадридцы просто поравнялись по очкам, сыграв на матч больше.

При этом, сознательно или нет, но клуб пожертвовал другими турнирами. Он провалил возвращение в Лигу чемпионов, за весь отрезок в 2025-м взяв одну ничью. А на этой неделе, неплохо начав матч с Аяксом, в итоге уступили ему. При этом в декабре еще и из кубка вылетели, уступив и вовсе Расингу из Сантандера.

Реал Мадрид

Клуб за какие-то пол года с небольшим дважды менял тренера. Сначала Флорентино Перес под благовидным предлогом расстался с Анчелотти - формально того отпустили тренировать сборную Бразилии, фактически он расплатился должностью за поражения Арсеналу в Лиге чемпионов и Барселоне на внутренней арене. К тому же в Испании не могли отказаться от искушения вернуть своего бывшего футболиста, Хаби Алонсо. Но тот, блеснувший в Байере, не стал новым Зиданом, проиграв ПСЖ на клубном чемпионате мира, отстав на четыре очка от Барселоны в Примере и уступив ей в январе в Суперкубке.

То и было последней каплей - с экс-хавбеком попрощались, но насколько всерьез верят в Арбелоа? Особенно после того, как в его дебютном поединке Лунин получил три гола от Альбасете, а гранд сенсационно покинул кубок? Потом, впрочем, были уверенные победы над Леванте и, особенно, Монако.

Статистика личных встреч

Четырежды, в том числе во всех трех крайних матчах из пяти, выигрывали мадридцы. И только раз Вильярреал взял хотя бы ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, но не факт, что такой оптимизм оправдан. Ставим на нейтальные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,70 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
24 января 2026 -
22:00
Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
