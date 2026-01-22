24.01.2026 22:00 - : -
Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 22:00 матч чемпионата Испании
В субботу, 24 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».
Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вільярреал – Реал МадридСмотреть трансляцию
