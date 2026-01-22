В субботу, 24 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

