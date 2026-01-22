Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Вильярреал
24.01.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 января 2026, 21:21 | Обновлено 22 января 2026, 21:24
23
0

Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 22:00 матч чемпионата Испании

22 января 2026, 21:21 | Обновлено 22 января 2026, 21:24
23
0
Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В субботу, 24 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вільярреал – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не прощаемся. В Барселоне сказали, почему отпустили капитана в Жирону
Гол и три ассиста. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Вильярреал - Реал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22 января 2026, 06:23 0
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф

Арсенал и Бавария уже получили прямые путевки в 1/8 финала

Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22 января 2026, 09:49 7
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо

Юрию импонируют Проспер Оба, Владимир Бражко и Филипп Будковский

Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22.01.2026, 07:48
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Клубы Испании и Франции охотятся за украинским полузащитником
Футбол | 22.01.2026, 18:52
Клубы Испании и Франции охотятся за украинским полузащитником
Клубы Испании и Франции охотятся за украинским полузащитником
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Биатлон | 22.01.2026, 14:44
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 6
Бокс
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 9
Футбол
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем