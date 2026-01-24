Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Ла Лиги
В субботу, 24 января 2026 года, состоялся поединок 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» встречался с мадридским «Реалом».
Матч принимал стадион «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале, а победу со счетом 2:0 одержала гостевая команда.
Оба гола в составе королевского клуба забил французский нападающий Килиан Мбаппе.
Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 24 января
Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2
Голы: Мбаппе, 47, 90+2 (пен.)
Видеотрансляция матча
События матча
