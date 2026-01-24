В субботу, 24 января 2026 года, состоялся поединок 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» встречался с мадридским «Реалом».

Матч принимал стадион «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале, а победу со счетом 2:0 одержала гостевая команда.

Оба гола в составе королевского клуба забил французский нападающий Килиан Мбаппе.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 24 января

Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Мбаппе, 47, 90+2 (пен.)

Видеотрансляция матча