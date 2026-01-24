Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Вильярреал
24.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
Испания
24 января 2026, 23:59 | Обновлено 25 января 2026, 00:04
Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января 2026 года, состоялся поединок 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» встречался с мадридским «Реалом».

Матч принимал стадион «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале, а победу со счетом 2:0 одержала гостевая команда.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 24 января

Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Мбаппе, 47, 90+2 (пен.)

Оба гола в составе королевского клуба забил французский нападающий Килиан Мбаппе.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 24 января

Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Мбаппе, 47, 90+2 (пен.)

Видеотрансляция матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Вильярреал - Реал видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
