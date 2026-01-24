Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал

В субботу, 24 января 2026 года, прошел матч 21-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Игра состоялась в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третью подряд победу для нового главного тренера королевского клуба Альваро Арбелоа принес дубль от французского форварда Килиана Мбаппе.

Второй гол Мбаппе заработал с пенальти, который сам же и заработал.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 24 января

Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Мбаппе, 47, 90+2 (пен.)

Вильярреал: Луис Жуниор, Хуан Фойт (Рафа Марин, 24), Пау Наварро, Ренату Вейга, Тейджон Бьюкенен (Николя Пепе, 70), Даниэль Парехо (Томас Тейе, 77), Альберто Молейро, Папе Гуйе, Альфонсо Педраса, Херард Морено (Тани Олувасейи, 70), Жорж Микаутадзе (Айосе Перес Гутьеррес, 77)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Рауль Асенсио, Дин Хейсен, Эдуардо Камавинга, Франко Мастантуоно (Гонсало Гарсия, 74), Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Арда Гюлер (Брайм Диас, 80)