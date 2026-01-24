Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
24 января 2026, 23:55 | Обновлено 25 января 2026, 00:01
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал

Матч закончился со счетом 2:0

2 Comments
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января 2026 года, прошел матч 21-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Игра состоялась в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третью подряд победу для нового главного тренера королевского клуба Альваро Арбелоа принес дубль от французского форварда Килиана Мбаппе.

Второй гол Мбаппе заработал с пенальти, который сам же и заработал.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 24 января
Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2
Голы: Мбаппе, 47, 90+2 (пен.)

Вильярреал: Луис Жуниор, Хуан Фойт (Рафа Марин, 24), Пау Наварро, Ренату Вейга, Тейджон Бьюкенен (Николя Пепе, 70), Даниэль Парехо (Томас Тейе, 77), Альберто Молейро, Папе Гуйе, Альфонсо Педраса, Херард Морено (Тани Олувасейи, 70), Жорж Микаутадзе (Айосе Перес Гутьеррес, 77)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Рауль Асенсио, Дин Хейсен, Эдуардо Камавинга, Франко Мастантуоно (Гонсало Гарсия, 74), Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Арда Гюлер (Брайм Диас, 80)

Германия обыграла Норвегию и стала лидером группы. Результаты ЧЕ-2026
Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор
Венгрия – Польша – 4:2. Двойной камбек. Видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Serebro1233
Столиця пихди дала жлобам із провінції!
#HalaMadrid🤍
Montreal Fan
Ура! Королівський 👑🤍Реал з перемогою!🎉
Але знов підзаголовок виправте: не 1:0, а 2:0.
