Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм арендовал молодого нападающего с чемпионата Венесуэлы
Англия
24 января 2026, 14:28 | Обновлено 24 января 2026, 14:30
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм арендовал молодого нападающего с чемпионата Венесуэлы

Кейбер Ламадрид получил шанс заявить о себе АПЛ

ФК Вест Хэм. Кейбер Ламадрид

Молодой венесуэльский нападающий Кейбер Ламадрид официально проведёт вторую половину сезона в английском клубе «Вест Хэм».

Лондонцы арендовали 22-летнего вингера у «Депортиво Ла Гуайра» из Венесуэлы до лета 2026 года с опцией выкупа контракта.

Для адаптации Кейберу сначала предстоит пройти тренировки по восстановлению физической формы вместе с медицинским штабом клуба. Когда он наберет необходимую кондицию, встанет вопрос о его дебюте.

«Это невероятная возможность быть здесь, в этом прекрасном клубе. Прежде всего, я благодарю Бога и всех, кто помог мне попасть сюда. Также я благодарю свою семью, которая всегда меня поддерживала. Для меня быть здесь – это мечта.

Я рад расти как личность, как игрок, и хочу хорошо проявить себя в этом клубе. Я хочу как можно быстрее адаптироваться, продолжать развиваться как футболист и снова открыть двери для венесуэльского футбола. Ничего невозможного нет», – сказал Ламадрид.

На счету Кейбера 103 поединка в составе «Депортиво ла Гуайра», в которых он оформил 14 голов и семь ассистов.

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм купил перспективного бразильца за 15 млн евро
Клуб Украинской Премьер-лиги пригласил испанца из четвертого дивизиона
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут усилился игроком сборной Венгрии за 12 млн евро
Андрей Витренко
