24 января, свой матч в рамках 22 тура Серии А проведут Лечче – Лацио. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лечче

У «волков» пока все плохо, они находятся в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице, хотя отстают от 17-й строчки только по дополнительным показателям. В последнем туре Лечче долго держался, но в итоге не устоял в гостях под давлением Милана, уступив со счетом 0:1. Данное поражение стало четвертым подряд, а в общей сложности команда не побеждает уже шесть матчей кряду, набрав всего один балл за это время.

У Лечче худшая атака в лиге, всего 13 забитых мячей за 21 встречу. Основная задача клуба, сохранить прописку в элите. Из-за повреждений пропустят матч Бериша, Камарда и Пьерре.

Лацио

У римлян тоже дела идут неважно, они только девятые в чемпионате, без каких-то претензий на зону еврокубков, не говоря уже о первом квартете, до которого 14 очков. В последнем туре Лацио провалился в родных стенах против опасного Комо – 0:3.

Команда не в лучшей форме, всего одна победа в шести матчах, такой спад можно объяснить тем, что продали качественных игроков, а замены не нашли, есть конфликт тренера Сарри и руководства из-за этого. Основную ставку «бело-небесные» могут сделать на Кубок Италии, где уже дошли до стадии четвертьфинала. Не помогут партнерам в этой встречи Катальди и Жиго, пока под вопросом Башич, Партик, Ровелла и Весино.

Личные встречи

В очном противостоянии первого круга, Лацио владел дома ощутимым преимуществом, которое удалось конвертировать в забитые мячи, в итоге, 2:0 в пользу римлян.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.62 для Лечче и 2.11 для Лацио. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды сейчас огорчают и нуждаются в очках, на бумаге гости котируются небольшими фаворитами. Предпосылок для результативного футбола мало, соперники редко показывают зрелищную игру. Чего-то подобного я жду и в этом матче, поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,5.