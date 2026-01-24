Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лечче
24.01.2026 21:45 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 января 2026, 15:09 | Обновлено 24 января 2026, 15:10
11
0

Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 24 января и начнется в 19:00 по Киеву

24 января 2026, 15:09 | Обновлено 24 января 2026, 15:10
11
0
Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января, свой матч в рамках 22 тура Серии А проведут Лечче – Лацио. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лечче

У «волков» пока все плохо, они находятся в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице, хотя отстают от 17-й строчки только по дополнительным показателям. В последнем туре Лечче долго держался, но в итоге не устоял в гостях под давлением Милана, уступив со счетом 0:1. Данное поражение стало четвертым подряд, а в общей сложности команда не побеждает уже шесть матчей кряду, набрав всего один балл за это время.

У Лечче худшая атака в лиге, всего 13 забитых мячей за 21 встречу. Основная задача клуба, сохранить прописку в элите. Из-за повреждений пропустят матч Бериша, Камарда и Пьерре.

Лацио

У римлян тоже дела идут неважно, они только девятые в чемпионате, без каких-то претензий на зону еврокубков, не говоря уже о первом квартете, до которого 14 очков. В последнем туре Лацио провалился в родных стенах против опасного Комо – 0:3.

Команда не в лучшей форме, всего одна победа в шести матчах, такой спад можно объяснить тем, что продали качественных игроков, а замены не нашли, есть конфликт тренера Сарри и руководства из-за этого. Основную ставку «бело-небесные» могут сделать на Кубок Италии, где уже дошли до стадии четвертьфинала. Не помогут партнерам в этой встречи Катальди и Жиго, пока под вопросом Башич, Партик, Ровелла и Весино.

Личные встречи

В очном противостоянии первого круга, Лацио владел дома ощутимым преимуществом, которое удалось конвертировать в забитые мячи, в итоге, 2:0 в пользу римлян.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.62 для Лечче и 2.11 для Лацио. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды сейчас огорчают и нуждаются в очках, на бумаге гости котируются небольшими фаворитами. Предпосылок для результативного футбола мало, соперники редко показывают зрелищную игру. Чего-то подобного я жду и в этом матче, поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,5.

Прогноз Sport.ua
Лечче
24 января 2026 -
21:45
Лацио
Тотал меньше 2.5 1.50 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бавария – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Фиорентина – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лечче Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
Футбол | 24 января 2026, 14:47 0
Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню

Наставник сборной Украины поблагодарил тренера и президента житомирского клуба

Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Футбол | 23 января 2026, 17:08 14
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги

«Реал» пропустит, а «Барселона» уничтожит своего соперника

Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Футбол | 24.01.2026, 09:57
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Футбол | 23.01.2026, 15:13
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Футбол | 23.01.2026, 17:59
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
23.01.2026, 07:54 3
Футбол
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
23.01.2026, 04:55
Теннис
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем