Лацио сенсационно потерял очки в чемпионате Италии

В субботу, 24 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Лацио».

Поединок стартовал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аутсайдер чемпионата Италии сенсационно отобрал очки у римской команды, игра завершилась нулевой ничьей.

С 18 баллами «Лечче» вырвался из зоны вылета на 17-е место. «Лацио» с 29 очками остался девятым.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Лечче – Лацио – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.