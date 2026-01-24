Италия24 января 2026, 23:46 | Обновлено 24 января 2026, 23:48
Лацио сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
Римский клуб разошелся миром с «Лечче»
24 января 2026, 23:46 | Обновлено 24 января 2026, 23:48
В субботу, 24 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Лацио».
Поединок стартовал в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аутсайдер чемпионата Италии сенсационно отобрал очки у римской команды, игра завершилась нулевой ничьей.
С 18 баллами «Лечче» вырвался из зоны вылета на 17-е место. «Лацио» с 29 очками остался девятым.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Лечче – Лацио – 0:0
Фото матча:
На радість джалороссі
