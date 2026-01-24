Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лацио сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
24 января 2026, 23:46 | Обновлено 24 января 2026, 23:48
Лацио сенсационно потерял очки в чемпионате Италии

Римский клуб разошелся миром с «Лечче»

24 января 2026, 23:46 | Обновлено 24 января 2026, 23:48
Лацио сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 24 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Лацио».

Поединок стартовал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аутсайдер чемпионата Италии сенсационно отобрал очки у римской команды, игра завершилась нулевой ничьей.

С 18 баллами «Лечче» вырвался из зоны вылета на 17-е место. «Лацио» с 29 очками остался девятым.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Лечче – Лацио – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Лацио Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
