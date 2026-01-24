ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут усилился игроком сборной Венгрии за 12 млн евро

Английский клуб «Борнмут» официально оформил переход 20-летнего центрального полузащитника Алекса Тота из венгерского «Ференцвароша».

По информации портала Transfermarkt, футболист перебрался в Английскую Премьер-лигу за 12 миллионов евро.

Контракт Алекса с «вишнями» подписан на пять с половиной лет – до лета 2031 года.

«Это невероятные ощущения – быть частью этого клуба, и я с нетерпением жду больших достижений.

Когда я узнал об интересе со стороны «Борнмута», был очень счастлив и взволнован, ведь это хороший клуб Премьер-лиги – лучшей и сильнейшей лиги в мире.

Весь клуб и вся структура здесь на высоком уровне. После общения с руководством для меня все стало очевидным, ведь это замечательные люди. Я с нетерпением жду возможности добиваться больших результатов и выигрывать вместе с этой командой», – сказал Алекс.

Тот – воспитанник «Ференцвароша», который отыграл 60 матчей за основную команду. На счету полузащитника четыре гола за венгерский топ-клуб и 15 ассистов.

Также Алекс регулярно выступает за национальную сборную Венгрии – девять матчей в активе.