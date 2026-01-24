Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут усилился игроком сборной Венгрии за 12 млн евро
Англия
24 января 2026, 12:59 | Обновлено 24 января 2026, 13:06
295
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут усилился игроком сборной Венгрии за 12 млн евро

Новый вызов в карьере Алекса Тота

24 января 2026, 12:59 | Обновлено 24 января 2026, 13:06
295
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут усилился игроком сборной Венгрии за 12 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тот

Английский клуб «Борнмут» официально оформил переход 20-летнего центрального полузащитника Алекса Тота из венгерского «Ференцвароша».

По информации портала Transfermarkt, футболист перебрался в Английскую Премьер-лигу за 12 миллионов евро.

Контракт Алекса с «вишнями» подписан на пять с половиной лет – до лета 2031 года.

«Это невероятные ощущения – быть частью этого клуба, и я с нетерпением жду больших достижений.

Когда я узнал об интересе со стороны «Борнмута», был очень счастлив и взволнован, ведь это хороший клуб Премьер-лиги – лучшей и сильнейшей лиги в мире.

Весь клуб и вся структура здесь на высоком уровне. После общения с руководством для меня все стало очевидным, ведь это замечательные люди. Я с нетерпением жду возможности добиваться больших результатов и выигрывать вместе с этой командой», – сказал Алекс.

Тот – воспитанник «Ференцвароша», который отыграл 60 матчей за основную команду. На счету полузащитника четыре гола за венгерский топ-клуб и 15 ассистов.

Также Алекс регулярно выступает за национальную сборную Венгрии – девять матчей в активе.

По теме:
Клуб Украинской Премьер-лиги пригласил испанца из четвертого дивизиона
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали талантливого воспитанника Динамо и Руха
Ворскла может усилиться полузащитниками Динамо и Александрии
Борнмут Ференцварош трансферы трансферы АПЛ чемпионат Венгрии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24 января 2026, 08:26 8
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян

Мэр Киева – об энергетическом коллапсе в столице

Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 24 января 2026, 08:05 11
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение

Федерация футбола Англии начала рассматривать дело украинского футболиста

Звезда бокса: «Это был подарок для Усика. Он победил меня из-за политики»
Бокс | 24.01.2026, 07:02
Звезда бокса: «Это был подарок для Усика. Он победил меня из-за политики»
Звезда бокса: «Это был подарок для Усика. Он победил меня из-за политики»
Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины
Футбол | 24.01.2026, 12:12
Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины
Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Футбол | 23.01.2026, 17:59
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 9
Футбол
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
23.01.2026, 04:55
Теннис
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 20
Другие виды
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем