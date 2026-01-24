ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут усилился игроком сборной Венгрии за 12 млн евро
Новый вызов в карьере Алекса Тота
Английский клуб «Борнмут» официально оформил переход 20-летнего центрального полузащитника Алекса Тота из венгерского «Ференцвароша».
По информации портала Transfermarkt, футболист перебрался в Английскую Премьер-лигу за 12 миллионов евро.
Контракт Алекса с «вишнями» подписан на пять с половиной лет – до лета 2031 года.
«Это невероятные ощущения – быть частью этого клуба, и я с нетерпением жду больших достижений.
Когда я узнал об интересе со стороны «Борнмута», был очень счастлив и взволнован, ведь это хороший клуб Премьер-лиги – лучшей и сильнейшей лиги в мире.
Весь клуб и вся структура здесь на высоком уровне. После общения с руководством для меня все стало очевидным, ведь это замечательные люди. Я с нетерпением жду возможности добиваться больших результатов и выигрывать вместе с этой командой», – сказал Алекс.
Тот – воспитанник «Ференцвароша», который отыграл 60 матчей за основную команду. На счету полузащитника четыре гола за венгерский топ-клуб и 15 ассистов.
Также Алекс регулярно выступает за национальную сборную Венгрии – девять матчей в активе.
Alex Tóth has completed his move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/pUjINuZn5x— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 20, 2026
His #afcb journey begins now ✍️ pic.twitter.com/H96huBP2yG— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 20, 2026
January 20, 2026
