Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи отдал форварда в аренду в АПЛ, хотя недавно купил его
Англия
24 января 2026, 03:54 | Обновлено 24 января 2026, 03:56
53
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи отдал форварда в аренду в АПЛ, хотя недавно купил его

Лоренцо Лукка отправился к «Ноттингем Форесту»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Лукка

Английский клуб «Ноттингем Форест» официально арендовал 25-летнего нападающего «Наполи» – Лоренцо Лукку.

Срок арендного соглашения будет действовать до конца текущего сезона, однако «лесорубы» получат возможность выкупить контракт Лоренцо летом.

Неаполитанский клуб лишь недавно оформил полноценный переход Лоренцо после шести месяцев аренды в «Удинезе», как сразу же отправил нападающего в новую аренду.

За «Наполи» форвард успел провести 23 матча, в которых забил два гола.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ноттингем Форест» находится рядом с зоной вылета – 17-е место и 22 балла.

Лоренцо Лукка Ноттингем Форест Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ФК Ноттингем Форест
