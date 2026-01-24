ОФИЦИАЛЬНО. Наполи отдал форварда в аренду в АПЛ, хотя недавно купил его
Лоренцо Лукка отправился к «Ноттингем Форесту»
Английский клуб «Ноттингем Форест» официально арендовал 25-летнего нападающего «Наполи» – Лоренцо Лукку.
Срок арендного соглашения будет действовать до конца текущего сезона, однако «лесорубы» получат возможность выкупить контракт Лоренцо летом.
Неаполитанский клуб лишь недавно оформил полноценный переход Лоренцо после шести месяцев аренды в «Удинезе», как сразу же отправил нападающего в новую аренду.
За «Наполи» форвард успел провести 23 матча, в которых забил два гола.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Ноттингем Форест» находится рядом с зоной вылета – 17-е место и 22 балла.
Ciao, Lorenzo. 👋 pic.twitter.com/5uSORbo2kk— Nottingham Forest (@NFFC) January 23, 2026
Welcome to Nottingham Forest, Lorenzo Lucca! ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) January 23, 2026
Red suits you, Lorenzo! 😮💨 pic.twitter.com/qH0JFl5PsG— Nottingham Forest (@NFFC) January 23, 2026
Your chance to win a signed Lorenzo Lucca shirt. ✍️🔴— Nottingham Forest (@NFFC) January 23, 2026
