Новый этап карьеры. Зинченко за один день попрощался с двумя командами

17 января состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форрест» и «Арсенал». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

Защитник «лесников» и сборной Украины Александр Зинченко не попал в заявку на этот поединок. Контракт 29-летнего украинца принадлежит «канонирам», поэтому футболист не имел права играть против команды Микеля Артеты.

По информации британского издания The Sun, в этот день Зинченко попрощался сразу с двумя командами, так как продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

Защитник встретился и с игроками «Ноттингема», и с футболистами «Арсенала», так как обе команды находились на одном стадионе.

В услугах украинского игрока заинтересован «Аякс», который планирует оформить полноценный трансфер и подписать контракт на полгода с возможностью продления.

В нынешнем сезоне Зинченко провел десять матчей за «Ноттингем». Контракт с «канонирами» истекает после завершения сезона 2025/26.