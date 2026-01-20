Аякс решил перестраховаться. Зинченко получит контракт на шесть месяцев

Нидерландский «Аякс» решил оформить полноценный трансфер защитника сборной Украины Александра Зинченко, хотя изначально в Амстердаме рассматривали аренду до завершения сезона 2025/26.

Контракт 29-летнего футболиста принадлежит лондонскому «Арсеналу» и истекает через полгода, после чего украинец получит статус свободного агента.

В Нидерландах рассказали, почему «Аякс» в последний момент изменил свое решение и вместо аренды намерен подписать Зинченко на полноценной основе:

«Аякс» первоначально должен был заплатить определенную сумму за аренду Зинченко на шесть месяцев, после чего тот стал бы свободным агентом. Но при таком соглашении бывший игрок ПСВ сохранил бы за собой право вести переговоры с другими командами.

Поэтому украинский защитник подпишет полноценный контракт с «Аяксом» только на полсезона, но в соглашение будет включен пункт, позволяющий амстердамскому клубу автоматически продлить его.

«Godenzonen» (прозвище клуба) сделают это, если Зинченко произведет положительное впечатление», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Зинченко провел десять матчей в составе «Ноттингема», где играл на правах аренды, и сделал один ассист. Трансферная стоимость защитника составляет 15 миллионов евро.