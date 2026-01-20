Переход Зинченко в Аякс отложили. Арсенал планирует продать защитника

Переход защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченка в нидерландский «Аякс» отложили на неопределенное время.

Стороны договорились об аренде до завершения нынешнего сезона и запланировали медицинское обследование на вторник, 20 января. Однако, ситуация изменилась в последний момент из-за позиций обоих клубов.

«Аякс» рассматривает полноценный трансфер вместо аренды и готов подписать 29-летнего футболиста в январе, чтобы не ждать завершения сезона 2025/26.

«Арсенал» намерен заработать на переходе Зинченко, иначе рискует потерять защитника бесплатно. Контракт украинца с «канонирами» истекает в июне 2026 года.

Стороны снова вернулись к переговорам, чтобы обсудить все детали будущего соглашения. Существует вероятность, что Зинченко покинет Англию и отправится в чемпионат Нидерландов на условия полноценного трансфера, а не в аренды.

