Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Переход Зинченко в Аякс отложили. Арсенал планирует продать защитника
Англия
20 января 2026, 12:44 |
Переход Зинченко в Аякс отложили. Арсенал планирует продать защитника

«Канониры» и нидерландский клуб вернулись к переговорам о полноценном трансфере защитника

Переход Зинченко в Аякс отложили. Арсенал планирует продать защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Переход защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченка в нидерландский «Аякс» отложили на неопределенное время.

Стороны договорились об аренде до завершения нынешнего сезона и запланировали медицинское обследование на вторник, 20 января. Однако, ситуация изменилась в последний момент из-за позиций обоих клубов.

«Аякс» рассматривает полноценный трансфер вместо аренды и готов подписать 29-летнего футболиста в январе, чтобы не ждать завершения сезона 2025/26.

«Арсенал» намерен заработать на переходе Зинченко, иначе рискует потерять защитника бесплатно. Контракт украинца с «канонирами» истекает в июне 2026 года.

Стороны снова вернулись к переговорам, чтобы обсудить все детали будущего соглашения. Существует вероятность, что Зинченко покинет Англию и отправится в чемпионат Нидерландов на условия полноценного трансфера, а не в аренды.

По теме:
Аякс принял неожиданное решение по Зинченко. Аренды может не быть
Источник: сенсационный лидер УПЛ подпишет легионера с чемпионата Португалии
«Есть неопределенность». Для перехода Зинченко появилось препятствие
Арсенал Лондон чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ медосмотр
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
MrStepanovM .
логічно...хоч якусь "копійчину" треба отримати за пів року до кінця контракту
Ответить
0
Перець
Прям трилер
Ответить
-1
