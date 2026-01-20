Переход Зинченко в Аякс отложили. Арсенал планирует продать защитника
«Канониры» и нидерландский клуб вернулись к переговорам о полноценном трансфере защитника
Переход защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченка в нидерландский «Аякс» отложили на неопределенное время.
Стороны договорились об аренде до завершения нынешнего сезона и запланировали медицинское обследование на вторник, 20 января. Однако, ситуация изменилась в последний момент из-за позиций обоих клубов.
«Аякс» рассматривает полноценный трансфер вместо аренды и готов подписать 29-летнего футболиста в январе, чтобы не ждать завершения сезона 2025/26.
«Арсенал» намерен заработать на переходе Зинченко, иначе рискует потерять защитника бесплатно. Контракт украинца с «канонирами» истекает в июне 2026 года.
Стороны снова вернулись к переговорам, чтобы обсудить все детали будущего соглашения. Существует вероятность, что Зинченко покинет Англию и отправится в чемпионат Нидерландов на условия полноценного трансфера, а не в аренды.
De transfer van Oleksandr Zinchenko naar Ajax heeft vertraging opgelopen. Door zijn aflopende contract wordt nu gesproken over koop in plaats van huur. https://t.co/H2QlfUNwW3— FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) January 20, 2026
Arsenal in talks to push through permanent transfer as medical postponed | @RyanTaylorSport https://t.co/wDDQjnzQgR— Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) January 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец ждет официальных выводов
Пропускать мундиаль из-за проблем со здоровьем всегда обидно и неприятно…