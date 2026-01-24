Гремио и Интернасьонал могут сменить титульного партнера в 2026 году

Гремио и Интернасьонал ведут переговоры с букмекерскими компаниями о новом основном спонсоре на 2026 год после окончания контракта в конце 2025-го. Сейчас главное место на футболках обоих клубов остается пустым.

Основным кандидатом считается BetMGM, которая предлагает около 30 млн реалов (5,7 млн долларов) за сезон. Переговоры продвинуты, но соглашение пока не достигнуто, клубы обсуждают цену и условия.

Оба клуба хотят получить больше, так как предыдущий спонсор Alfa платил около 45 млн реалов (8,5 млн долларов). В Гремио также считают, что клуб должен зарабатывать больше Интернасьонала из-за более широкой фан-базы.

Переговоры продолжаются и с другими компаниями, официальных объявлений в ближайшее время не ожидается.

