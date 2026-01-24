Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фиорентина – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
24 января 2026, 15:03
Фиорентина – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 24 января и начнется в 19:00 по Киеву

Фиорентина – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января, в рамках 22 тура элитного итальянского дивизиона сыграют Фиорентина – Кальяри. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Фиорентина

В этом сезоне «фиалки» долгое время находились на дне турнирной таблицы Серии А. По игре было видно, что не все так плохо, сейчас команда ожидаемо прогрессирует. В последнем туре удалось обыграть на выезде Болонью со счетом 2:1, что позволило продолжить серию без поражений до четырех матчей, за этот отрезок удалось набрать 8 очков.

Фиорентина смогла выбраться из зоны вылета, поднявшись на 17-й строчку, но опережает 18-й Лечче только по дополнительным показателям. В других турнирах дела идут лучше, в Кубке Италии будет матч 1/8 финала против Комо, а в Лиге конференций удалось пробиться в плей-офф турнира. На поле из-за травм не выйдут Лемпти и Паризи, под вопросом Кин.

Кальяри

Сардинцы тоже находятся в нижней части турнирной таблицы, занимая 15-е место, отрыв от опасной зоны составляет пять очков. В последнем туре Кальяри сенсационно обыграл на своем поле Ювентус со счетом 1:0, хотя соперник владел большим преимуществом, статистика ударов 21:3 в пользу туринцев.

Таким образом, клуб прервал серию из трех матчей без побед. На выезде Кальяри играет не лучшим образом, выиграв всего два матча из 11, при этом пять раз проиграли, а в четырех встречах была зафиксирована ничья. Шестеро футболистов не смогут выйти на поле в предстоящем матче.

Личные встречи

В первом круге команды не смогли определить победителя, сыграв 1:1, Кальяри удалось сравнять счет только на 90+4 минуте. Фиорентина не проигрывает соперника в десяти встречах подряд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.88 для Фиорентины и 4.91 для Кальяри. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Ожидаю увлекательной битвы прямых конкурентов, ведь их разделяет всего две позиции в турнирной таблице. «Фиалки» справедливо котируются фаворитами, они набрали отличную форму, а также сыграют на своем поле. Кальяри попытается зацепиться за очки, поэтому стоит ждать непростого матча. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами, я остановлюсь на чистой победе Фиорентины за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
24 января 2026 -
19:00
Кальяри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
