Конец беспроигрышной серии. Фиорентина дома проиграла Кальяри
«Фиорентина» проиграла впервые за пять матчей
В субботу, 24 января, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Кальяри».
Игра прошла во Флоренции на стадионе «Стадио Артемио Франки» и завершилась со счетом 1:2.
Счет в матче на 31-й минуте открыл Кылычсой, который в быстрой атаке замкнул навес Палестри.
В начале второго тайма тот же Палестри с-под защитника точно пробил в дальний угол и удвоил преимущество «Кальяри».
Интригу в матч «Фиорентина» вернула на 74-й минуте, когда Брешианини на дальней штанге замкнул навес Додо.
После этой победы «Кальяри» поднялся на 11-е место, имея в активе 25 очков, а «Фиорентина» опустилась на 18-е место с 17 очками.
Серия А. 22-й тур, 24 января
Фиорентина – Кальяри – 1:2
Голы: Брешианини, 74 – Кылычсой, 31, Палестра, 47
