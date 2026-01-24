Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конец беспроигрышной серии. Фиорентина дома проиграла Кальяри
Чемпионат Италии
Фиорентина
24.01.2026 19:00 – FT 1 : 2
Кальяри
Италия
24 января 2026, 21:03 | Обновлено 24 января 2026, 21:05
Конец беспроигрышной серии. Фиорентина дома проиграла Кальяри

«Фиорентина» проиграла впервые за пять матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Кальяри».

Игра прошла во Флоренции на стадионе «Стадио Артемио Франки» и завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл Кылычсой, который в быстрой атаке замкнул навес Палестри.

В начале второго тайма тот же Палестри с-под защитника точно пробил в дальний угол и удвоил преимущество «Кальяри».

Интригу в матч «Фиорентина» вернула на 74-й минуте, когда Брешианини на дальней штанге замкнул навес Додо.

После этой победы «Кальяри» поднялся на 11-е место, имея в активе 25 очков, а «Фиорентина» опустилась на 18-е место с 17 очками.

Серия А. 22-й тур, 24 января

Фиорентина – Кальяри – 1:2

Голы: Брешианини, 74 – Кылычсой, 31, Палестра, 47

