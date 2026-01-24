Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер начал продажу билетов на домашний матч ЛК с неизвестным соперником
Лига конференций
24 января 2026, 15:09 | Обновлено 24 января 2026, 16:19
209
0

Шахтер начал продажу билетов на домашний матч ЛК с неизвестным соперником

Горняки узнают оппонента во время жеребьевки 27 февраля

24 января 2026, 15:09 | Обновлено 24 января 2026, 16:19
209
0
Шахтер начал продажу билетов на домашний матч ЛК с неизвестным соперником
УЕФА

Донецкий «Шахтер» проведет домашний матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА на городском стадионе имени Хенрика Реймана (Synerise Arena) в польском Кракове.

Соперника «оранжево-черные» узнают во время жеребьевки 27 февраля, матчи этой стадии турнира состоятся 12 и 19 марта. Домашний поединок в Кракове пройдет 19 марта, так как «Шахтер» относится к сеяным командам.

В пятницу, 23 января, стартует продажа билетов на домашний матч горняков в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Приобрести их можно на официальном сайте Шахтера.

Стоимость билетов. Public-категория: 35 / 44 / 53 злотых. VIP-категория: 350 злотых. Sky Box: 600 злотых (1 место).

Один болельщик может приобрести до 4 билетов. Все билеты являются именными. На входе будет проводиться проверка соответствия данных в билете и действующего удостоверения личности, поэтому важно, чтобы персональные данные, указанные при оформлении покупки, совпадали с данными в документе.

Действует система динамического ценообразования. Когда будет уменьшаться количество доступных мест определенной категории, стоимость билетов может увеличиваться. Скачать билеты болельщики смогут после жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Арда Туран требует выкладываться на 100 процентов»
ФОТО. Тренировка Шахтера. Беговая работа и игровые упражнения
Руслан РОТАНЬ: «Этот турнир – бремя для нас в условиях войны»
Лига конференций билеты Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Другие виды | 24 января 2026, 13:06 4
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует

Украинец пока не может найти подступов к японскому йокодзуне

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 15:15 6
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026

Элина в четвертом раунде мейджора сыграет с Миррой Андреевой, которая обыграла Русе

Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 24.01.2026, 15:09
Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Футбол | 23.01.2026, 17:08
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 24.01.2026, 08:05
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 9
Футбол
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 20
Другие виды
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем