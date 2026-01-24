Шахтер начал продажу билетов на домашний матч ЛК с неизвестным соперником

Донецкий «Шахтер» проведет домашний матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА на городском стадионе имени Хенрика Реймана (Synerise Arena) в польском Кракове.

Соперника «оранжево-черные» узнают во время жеребьевки 27 февраля, матчи этой стадии турнира состоятся 12 и 19 марта. Домашний поединок в Кракове пройдет 19 марта, так как «Шахтер» относится к сеяным командам.

В пятницу, 23 января, стартует продажа билетов на домашний матч горняков в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Приобрести их можно на официальном сайте Шахтера.

Стоимость билетов. Public-категория: 35 / 44 / 53 злотых. VIP-категория: 350 злотых. Sky Box: 600 злотых (1 место).

Один болельщик может приобрести до 4 билетов. Все билеты являются именными. На входе будет проводиться проверка соответствия данных в билете и действующего удостоверения личности, поэтому важно, чтобы персональные данные, указанные при оформлении покупки, совпадали с данными в документе.

Действует система динамического ценообразования. Когда будет уменьшаться количество доступных мест определенной категории, стоимость билетов может увеличиваться. Скачать билеты болельщики смогут после жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.