Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Бавария
24.01.2026 16:30 – 18 0 : 0
Аугсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
24 января 2026, 15:15 |
66
0

Бавария – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 24 января в 16:30 по Киеву

24 января 2026, 15:15 |
66
0
Бавария – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января, свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Бавария – Аугсбург. Начало матча запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Бавария

Сезон для мюнхенского клуба складывается отлично, команда уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Сейчас многие спорят о том, когда баварцы досрочно возьмут титул. В последнем туре подопечные Компани разгромили в гостях сильный Лейпциг со счетом 5:1. Команда только дважды в чемпионате сыграла вничью, другие матчи выиграла.

Все хорошо и в Кубке Германии, где удалось добраться до четвертьфинала турнира. Свой последний матч Бавария провела в Лиге чемпионов, где обыграла на своем Рояль Юнион Синт-Жиллуаз со счетом 2:0. Команда идет второй в самом сильном еврокубке, гарантировав себе выход в 1/8 финала. Предстоящую встречу пропустят Лаймер, Упомекано, Бойе, Станишич.

Аугсбург

Непросто складывается текущий сезон Бундеслиги для Аугсбурга, который занимает только 15-ю строчку в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. В последнем туре команда расписала дома мировую с Фрайбургом 2:2, хотя вела 2:0 по ходу встречи.

«Фуггеры» не побеждают уже пять матчей подряд в чемпионате, набрав всего три очка за этот отрезок. У Аугсбурга нет турниров кроме Бундеслиги, поэтому надо бросить все силы на сохранение прописки. На поле не смогут выйти Бенкс, Гауелеу, Матсимаи Якич.

Личные встречи

В первом круге баварцы шли к уверенной победе, но Аугсбург проявил характер, чуть не совершив камбэк. В итоге, мюнхенский клуб одержал победу со счетом 3:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.11 для Баварии и 25.00 для Аугсбурга. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

На бумаге Бавария должна доминировать, сильнее состав, играют дома, находятся в блестящей форме. Один из тех случаев, когда стоит ожидать зрелищного футбола, в основном должны забивать хозяева. Я думаю, команды смогут порадовать высокой результативностью, предлагаю поставить здесь на тотал больше 3,5 голов за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Бавария
24 января 2026 -
16:30
Аугсбург
Тотал больше 3.5 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Севилья – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Бавария Аугсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 января 2026, 14:51 0
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 января в 22:00 по Киеву

Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Футбол | 24 января 2026, 07:41 6
Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу

У Луческу серьезные проблемы со здоровьем

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Теннис | 23.01.2026, 15:15
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Футбол | 23.01.2026, 18:12
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 24.01.2026, 08:05
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 20
Другие виды
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
23.01.2026, 04:55
Теннис
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
23.01.2026, 07:54 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем