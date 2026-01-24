Бавария – Аугсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

24 января, свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Бавария – Аугсбург. Начало матча запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Бавария

Сезон для мюнхенского клуба складывается отлично, команда уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Сейчас многие спорят о том, когда баварцы досрочно возьмут титул. В последнем туре подопечные Компани разгромили в гостях сильный Лейпциг со счетом 5:1. Команда только дважды в чемпионате сыграла вничью, другие матчи выиграла.

Все хорошо и в Кубке Германии, где удалось добраться до четвертьфинала турнира. Свой последний матч Бавария провела в Лиге чемпионов, где обыграла на своем Рояль Юнион Синт-Жиллуаз со счетом 2:0. Команда идет второй в самом сильном еврокубке, гарантировав себе выход в 1/8 финала. Предстоящую встречу пропустят Лаймер, Упомекано, Бойе, Станишич.

Аугсбург

Непросто складывается текущий сезон Бундеслиги для Аугсбурга, который занимает только 15-ю строчку в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. В последнем туре команда расписала дома мировую с Фрайбургом 2:2, хотя вела 2:0 по ходу встречи.

«Фуггеры» не побеждают уже пять матчей подряд в чемпионате, набрав всего три очка за этот отрезок. У Аугсбурга нет турниров кроме Бундеслиги, поэтому надо бросить все силы на сохранение прописки. На поле не смогут выйти Бенкс, Гауелеу, Матсимаи Якич.

Личные встречи

В первом круге баварцы шли к уверенной победе, но Аугсбург проявил характер, чуть не совершив камбэк. В итоге, мюнхенский клуб одержал победу со счетом 3:2.

Прогноз

На бумаге Бавария должна доминировать, сильнее состав, играют дома, находятся в блестящей форме. Один из тех случаев, когда стоит ожидать зрелищного футбола, в основном должны забивать хозяева. Я думаю, команды смогут порадовать высокой результативностью, предлагаю поставить здесь на тотал больше 3,5 голов за 1,6.