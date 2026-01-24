Кейн промолчал. Бавария сенсационно проиграла в чемпионате Германии

В субботу, 24 января, состоялся матч 19-го тура между «Баварией» и «Аугсбургом».

Поединок принимала «Альянц Арена» в Мюнхене.

Хозяева поля сенсационно потерпели поражение со счетом 1:2. Команду в первом тайме вперед вывел Ито с передачи Олисе, на что гости ответили двумя точными ударами во второй 45-минутке.

Параллельно прошло еще четыре матча 19-го тура:

«РБ Лейпциг» в гостях разбил «Хайденхайм».

«Майнц» дома одолел «Вольфссбург».

«Байер» минимально обыграл «Вердер».

«Айнтрахт» дома потерпел поражение «Хоффенхайм».

Чемпионат Германии. 19-й тур

Бавария – Аугсбург – 1:2

Голы: Ито, 23 – Чавес, 75, Массенга, 83

Хайденхайм – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Баку, 62, Нуса, 68, Раум, 70

Майнц – Вольфсбург – 3:1

Голы: Тиц, 68, Белл, 73, Амири, 83 (пенальти) – Амура, 3

Байер – Вердер – 1:0

Голы: Васкес, 37

Айнтрахт – Хоффенхайм – 1:3

Голы: Калимунедо, 18 – Моерштедт, 52, Кабак, 60, Аменда, 65 (автогол)