  Кейн промолчал. Бавария сенсационно проиграла в чемпионате Германии
24 января 2026, 18:31 | Обновлено 24 января 2026, 19:13
Кейн промолчал. Бавария сенсационно проиграла в чемпионате Германии

Состоялось пять матчей 19-го тура чемпионат Германии

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

В субботу, 24 января, состоялся матч 19-го тура между «Баварией» и «Аугсбургом».

Поединок принимала «Альянц Арена» в Мюнхене.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля сенсационно потерпели поражение со счетом 1:2. Команду в первом тайме вперед вывел Ито с передачи Олисе, на что гости ответили двумя точными ударами во второй 45-минутке.

Параллельно прошло еще четыре матча 19-го тура:

  • «РБ Лейпциг» в гостях разбил «Хайденхайм».
  • «Майнц» дома одолел «Вольфссбург».
  • «Байер» минимально обыграл «Вердер».
  • «Айнтрахт» дома потерпел поражение «Хоффенхайм».

Чемпионат Германии. 19-й тур

Бавария – Аугсбург – 1:2

Голы: Ито, 23 – Чавес, 75, Массенга, 83

Хайденхайм – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Баку, 62, Нуса, 68, Раум, 70

Майнц – Вольфсбург – 3:1

Голы: Тиц, 68, Белл, 73, Амири, 83 (пенальти) – Амура, 3

Байер – Вердер – 1:0

Голы: Васкес, 37

Айнтрахт – Хоффенхайм – 1:3

Голы: Калимунедо, 18 – Моерштедт, 52, Кабак, 60, Аменда, 65 (автогол)

pol-55
Гра "спустя рукава"в 1му таймі,а 2му таймі Аугсбург це відчув і додав,аж після 2го голу,почали грати,але "поїзд пішов".Взагалі то це Компані зі своєю ротацією перервав  б/п серію,японець ніякий,Альфонс лізе вперед ,але без результатно, Карл(після хейту з Реалом) вже який матч ніякий ітд.Ще і Урбіг недосвідчений відбивай після кутового кулаком ,а не лови двома руками.Доходило до того що Кейн мав іти в до своєї штрафної.щоб воротар мав кому вести мяч в гру,а колу перебував біля штрафної суперника,як зачасто ніхто на нього не грав,Діас і Олісе "одіяло на себе"але у них сьогодні нічого не виходило,навіть за таких умов Гаррі один сьогодні загрожував воротам.Компані аууу!
Montreal Fan
Ну це радість для всіх, хто симпатизує Дортмунду, та для всіх любителів сенсацій!🎉🎉🥳
