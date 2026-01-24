Сергей РЕБРОВ – о возвращении Гуцуляка, игре Полесья и сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил в Испании тренировочное сборы «Полесья», где прокомментировал возвращение в первую команду Алексея Гуцуляка, игру житомирской команды и будущее сборной Украины.

– Увидели ли вы что-то полезное для себя, как тренера сборной, учитывая, что тренировочные сборы только начались и «Полесье» провело только второй спарринг?

– Я не только тренер сборной (улыбается), я люблю смотреть футбол. Тем более что здесь играет украинская команда. Потому я не только кандидатов смотрю.

Считаю, что сейчас, когда только начинается сбор, у ребят еще нет тех кондиций, когда их нужно уже просматривать, чтобы они были готовы к матчам сборной. Но это начало сборов, и мне интересно, и ребятам тоже.

Среди игроков «Полесья» много кандидатов, не только тех, кого мы уже вызывали в сборную. Есть гораздо больше кандидатов, поэтому нужно смотреть.

– Кто на вас произвел впечатление, кроме того, кто уже и так вызывается в сборную? Кроме Гуцуляка кто-нибудь поразил?

– Ну мы не только Гуцуляка вызывали, здесь достаточно кандидатов, которых мы просматриваем. Очень важно, чтобы все показывали хорошую форму. Если ты будешь показывать стабильную игру, то у тебя есть шанс попасть в сборную.

– Переход Краснопира в «Полесье» – это большой плюс для него с надеждой на сборную?

– Я не знаю. Я не знаю, какие у него были отношения в «Карпатах», но он и там хорошо играл. Я смотрел, мне нравится этот игрок. Очень интенсивно работает, я ему только пожелаю закрепиться в «Полесье», ведь здесь гораздо больше конкуренции.

– Как влияет на команду присутствие главного тренера сборной? Вы что-нибудь замечаете?

– Не знаю (улыбается). Думаю, что любому игроку интересно, когда на него смотрит главный тренер сборной. Наверное, да, но я этого не замечаю. Спросите у игроков.

– Как изменилось «Полесье» во времена Ротаня? Есть ли какая-нибудь ключевая черта, которую вы заметили?

– Мне вообще нравится, как работает Руслан Петрович. Он очень серьезно относится, я знаю принципы его работы. Поэтому я желаю ему только удачи, ведь то, что он делает, будет интересно для «Полесья».

– Наверняка вас очень радует как главного тренера сборной, что разрешилась ситуация с Гуцуляком и вы непосредственно присоединились к решению этой ситуации.

– Я не решал эту ситуацию. Для меня важно, чтобы потенциальный игрок сборной Украины получал нормальный тренировочный процесс. То, что было U-19, я считаю этого недостаточно.

Я очень благодарен президенту «Полесья» (Геннадию Буткевичу) и тренеру (Руслану Ротаню) за то, что они действительно вернули Алексея. Я уверен, что он будет здесь работать, гораздо лучше подготовится и к играм «Полесья», и к матчам национальной сборной.

– До матчей сборной осталось около двух месяцев. Это мало или много для вас? Вы готовитесь акцентировано к Швеции или может быть уже о Польше думаете?

– Мы смотрим и своих игроков, и игроков сборной Швеции, которые играют в своих клубах. Они (шведские футболисты) почти все играют за границей, много играет в Англии, поэтому просматриваем, в каком состоянии наши кандидаты и в каком состоянии игроки сборной Швеции.

Уже ближе к марту будем смотреть на тех, кого вызвать в сборную.

– Сборная будет играть в Валенсии, почему это самый лучший вариант? Много ли болельщиков придет?

– Я уверен, что придет много, но я не выбираю стадион. У меня есть требования, что нам нужно, но я не выбираю место, где мы будем играть. Будем в Валенсии, я считаю, это полезно для федерации.

Я помню, как мы готовились в Польше – дождь, снег, все, что угодно. Я думаю, что здесь будут лучше условия для подготовки, хотя подготовки почти никакой не будет.

– Чем ближе к матчам, тем больше давление от болельщиков вы чувствуете. Насколько это давление растет? Как вы привыкли с этим жить?

– Привык с этим жить, ведь все команды, где я работал – везде были большие задачи. Мы всегда пытались выигрывать чемпионаты. То же в сборной, где каждая игра на победу, поэтому я с этим давлением работаю всегда.

Ничего такого нет, просто нужно очень серьезно относиться к своей работе и готовиться.

Источник: ФК «Полесье». Расшифровка интервью: Sport.ua

