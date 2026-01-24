Валерий БОНДАРЬ: «Арда Туран требует выкладываться на 100 процентов»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от первого этапа зимних сборов в Турции.

– Валерий, девять дней сборов позади. Расскажи, как проходили тренировки, тестирования и на что в целом была направлена работа?

– Двигаемся по тому графику, который нам дает тренерский штаб. Эти сборы проходят тяжело, но мы все это летом уже ощущали. Бывает по три тренировки, рано встаем, очень много беговой работы, но также немало работаем с мячами. Сейчас акцент преимущественно на физической подготовке.

– Как ты сейчас себя чувствуешь и как оцениваешь физические кондиции?

– Конечно, тяжело, но я думаю, что медицинский штаб нас очень хорошо восстанавливает: всегда с нами, помогает массажами, процедурами и в целом всеми методами, которые позволяют быстро восстанавливаться, быть всегда в хорошей форме и выходить на каждую тренировку готовыми.

– Какие требования у Арды Турана и его тренерского штаба во время каждой тренировки?

– Быть сфокусированным на 100 процентов, выкладываться на 100 процентов и делать на футбольном поле и за его пределами все так, чтобы это давало пользу тебе, твоему организму, и далее работать, чтобы стать лучшей версией себя.

– Несколько раз на этих сборах у вас было по три тренировки в день, причем первая проходит на поле почти в темноте. Как это ощущается?

– Необычно, потому что когда мы тренировались летом, то уже было видно даже в 6 утра, а сейчас встаешь, и тяжело открыть глаза. Но мы понимаем, что это важная работа, которая нам в будущем даст плоды. То есть все, что мы делаем, – для нас и нашего развития.

– А как насчет трех тренировок в день?

– Если говорить про себя, то после первой тренировки у нас завтрак, после которого я иду спать. Потом работа в тренажерном зале, после которой я также отдыхаю. В принципе, если идти по такому расписанию, а все игроки, думаю, отдыхают и восстанавливаются между тренировками, это хоть и тяжело, но необходимо.

– Сейчас в Турции не слишком благоприятные погодные условия – два дня подряд идет дождь. Как это влияет на тренировочный процесс?

– Сейчас точно не время жаловаться, потому что в Украине у людей нет света, нет тепла, нет нормальных условий для жизни, наши военные также защищают нашу страну, сидя в блиндажах, посадках при минус 15 градусах, поэтому мы делаем свое дело и не имеем права жаловаться на то, что происходит с погодой.

– Какие цели и задачи тренерский штаб вам озвучил?

– Глобальные цели, как и в начале сезона, – стать чемпионами и шаг за шагом идти в еврокубках. Мы сами понимаем, что надо исправлять то, что было в прошлом сезоне, поэтому сейчас следует выполнить много той работы, которой, может, и не хочется, но она нужна.

– Что самое важное в этот период подготовки ко второй части сезона?

– Над всем надо работать, потому что нет предела совершенству. Нужно повышать свой уровень и двигаться дальше.