Сикан в Андерлехте: шаг вперед без шага назад

На подходе, на подхвате, на перспективе. Вроде бы все было, точнее, все есть у Даниила Сикана – и видение поля, и стартовая скорость, и неплохая игра головой, и чувство позиции, но вот не удавалось ему зацепиться за роль основного. Если вынести за скобки молодежную карьеру этого форварда, то есть его игру за «Карпаты», где, по большому счету, и засветилась его звезда, то во взрослом футболе «дико талантливый» нападающий, за которым следили все без исключения сильные мира сего в УПЛ, и не реализовался, если говорить по большому счету.

Помнится, «Динамо» очень хотело этого игрока. Но, в то же время, если верить слухам, то «Динамо» хотело его забрать из «Карпат» бесплатно. Так не получилось. «Карпаты» заупрямились. И, ко всему прочему, в игру вступил «Шахтер». Донецкий клуб пообещал юному нападающему лучшие, по сравнению с динамовскими, условия личного контракта. К тому же, при таком раскладе и львовский клуб получал хотя бы что-то за своего воспитанника. «Что-то» – порядка двухсот тысяч евро.

Поговаривали в то время, что на Сикана претендовал и португальский «Спортинг», но так ли это на самом деле, сейчас сказать сложно. Да и какая уже разница. Ведь в уже чертовски далеком 2019 году Даниил Сикан стал игроком «Шахтера». На тот момент будущему чемпиону мира среди юниоров не исполнилось и 18-ти.

Ну, а дальше в его карьере оказался клуб, который оказывался в карьере очень многих молодых да перспективных игроков «Шахтера»: Сикан был благополучно отдан в аренду в «Мариуполь». Лично у меня такое тогда сложилось впечатление, что «горняки» забрали себе этого игрока лишь потому, чтобы он не достался «Динамо».

Справедливости ради нужно отметить, что на тот момент совсем юному форварду было сложно пробиться в основу «оранжево-черных». «Шахтер» тогда играл с одним номинальным форвардом, и конкурировать с Мораесом Сикану действительно было сложно. Если вообще возможно.

Тем не менее, летом 2019-го «Шахтер» вернул Сикана из «Мариуполя». Следующий сезон Даниил числился игроком донецкой команды. Именно числился, ибо его матчи в основе можно уместить в фразу «раз, два и обчелся».

Ну, а дальше снова была добровольно-принудительная ссылка в «Мариуполь». А вот в промежутке между «Шахтером» и «Мариуполем» Сикан засветился на молодежном чемпионате мира, где наша команда стала чемпионом, а Сикан – одним из лучших ее игроков (на его счету четыре мяча).

После «Мариуполя» на Данила ожидала еще одна аренда. Аж в «Ганзу», выступающую во второй Бундеслиге.

Но ни в клубе из Ростока, ни даже в «Мариуполе» Сикан по-настоящему не расцвел, не прижился. Где-то времени не хватило, чтобы раскрыться, где-то – желания.

И лишь с началом полномасштабного кацапского вторжения в нашу страну, следствием которого стал отток легионеров из «Шахтера», Сикан смог претендовать на достаточное игровое время в «Шахтере». Он не выпадал из командного механизма, он был очень мотивированным и работоспособным. Но, опять-таки, он не был тем нападающим, на котором все держится.

Да и стабильностью все еще молодой игрок не отличался. Проведет яркий матч, как, например, против «Барселоны», а затем на пару-тройку поединков заляжет на дно. Может, со временем парень и преодолел бы проблему роста, но только времени этого в «Шахтере» у него не оказалось.

Зимой прошлого года «Трабзонспор» предложил «горнякам» за этого нападающего шесть миллионов евро, и «Шахтер» счел эту сумму разумной. И без особых сожалений отпустил игрока, который, по большому счету, так и не сумел по-настоящему раскрыться в стане «оранжево-черных».

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Однако и в турецком клубе Сикану не удалось стать своим. Вот Александру Зубкову, еще одному нашему легионеру в команде из Трабзона, удалось стать, а Сикану – нет. И ведь не скажешь, что «бордово-голубые» не давали Даниилу шансов. Давали. Но, снова-таки, все равно ему не удавалось стать системообразующим. Не удавалось быть не столько эффективным, сколько эффектным. Уж слишком скромным был в чемпионате Турции форвард Даниил Сикан. Полезный, интересный, работоспособный, но…

Еще прошлым летом на него выходил «Андерлехт». Но выходил, как у нас принято говорить, в «свинячий голос». Тогда интерес бельгийского клуба остался просто интересом. Но, как оказалось, команда из Брюсселя тогда не просто так интересовалась Сиканом. Интерес тот был действительно предметным. И со второй попытки самый титулованный клуб Бельгии таки заполучил украинского форварда. Причем речь идет не об аренде, а о полноценном контракте. И не просто «полноценном», а долгоиграющем – до лета 2030 года.

«Трабзонспор» на этом трансфере заработал порядка четырех миллионов евро. Предусмотрены еще и бонусы, а также проценты от последующей продажи.

В общем, все остались довольны. Турки продали игрока, в котором, если быть откровенным, разочаровались, а бельгийцы купили футболиста, за которым давно следили.

Почему именно «Андерлехт» – возникает вполне логичный вопрос. Почему не португальские клубы, или, например, не клубы со второй немецкой Бундеслиги? Да все проще простого. Дело в том, что агент Сикана – Александр Яковенко. Сын знаменитого динамовца Павла Яковенко, а по совместительству – и сам когда-то неплохой игрок. И наибольшую славу Яковенко-младший снискал именно в бытность игроком «Андерлехта».

Несомненно, там у него остались связи, вот он и пристроил своего клиента. Достаточно выгодно пристроил, если учесть, что «Андерлехт» – самый титулованный клуб Бельгии. И, безусловно, самый титулованный в карьере Даниила Сикана. Многие наши СМИ пестрят заголовками, что, дескать, Сикана подписал 34-кратный чемпион.

Но беда в том, что слава «Андерлехта» осталась в прошлом. Пускай и не очень далеком, но тем не менее. Если раньше «Андерлехт» считался безоговорочной первой силой бельгийского футбола, то сейчас он и третьей силой не является, ведь есть «Брюгге», теперь вот появился «Юнион», у которого есть богатый спонсор, а «Андерлехт» богатством похвастаться не может. Собственно, все вернулось на круги своя: изначально Андерлехт – один из беднейших районов бельгийской столицы.

Последнее чемпионство «пурпурные» добыли девять лет назад. В текущем сезоне новая команда Сикана занимает четвертое место, отставая от идущего на первой ступеньке «Юниона» на десять баллов. И если принимать во внимание качество игры брюссельцев, постоянные неразберихи и склоки в руководстве клуба, то чемпионства «Андерлехту» и в нынешнем сезоне не видать.

ФК Андерлехт

Однако, на мой субъективный взгляд, переход Сикана в кризисный на данный момент «Андерлехт» – все равно шаг вперед в его карьере. Как бы то ни было, «Андерлехт» – это все равно марка. Рано или поздно, у клуба найдется и спонсор богатый, и президент адекватный.

Сикана брали туда под конкретную цель: для игры в основе, ведь толкового 11-го номера у команды, которую тренирует Бесник Гаси, и нет. А теперь, с приходом украинца, будет. Гаси не единожды просил у клубного руководства приобрести забивного нападающего, и вот его наконец-то услышали. На данный момент лучшим бомбардиром «Андерлехта» является небезызвестный полузащитник Азар. Нет, не Эден, а его брат Торган, на счету которого восемь мячей. Но по функционалу у Торгана другие задачи. Теперь вот задачи забивать мячи будет решать украинский форвард.

И можно не сомневаться, что Даниил получит шанс проявить себя. Может и не один шанс. За исключением того-таки Азара-младшего и еще нескольких игроков основы, нынешний «Андерлехт» – сплошь и рядом команда из молодняка. В такой команде все еще молодой Сикан должен чувствовать себя, как рыба в воде. К тому же, чемпионат Бельгии не настолько атлетичный и закрытый, как турецкая Суперлига. А еще к тому же, именно в Лиге Жюпиле традиционно лучше всего проявляют себя наши легионеры. В данном случае не только Малиновского с Яремчуком можно вспомнить, но и того же Яковенко, а еще ранее – Ящука и Серебренникова.

В общем, и карты в руки. «Сикан является сильным дополнительным козырем для нашей линии нападения», – сказал при подписании украинца спортдир «Андерлехта» Оливье Ренар. Пусть так и будет.