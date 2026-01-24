Тренер Андерлехта сравнил Сикана с другим украинцем: «Олег был лучшим»

Главный тренер бельгийского «Андерлехта» Бесник Хаси прокомментировал трансфер украинского форварда Данила Сикана, который присоединился к команде из турецкого «Трабзонспора».

«Сикан тренировался в пятницу с командой. Физически он готов к выходу на поле. Это была его первая тренировка с командой. Он нападающий, который активно играет и принимает участие в игре. Он хорошо комбинирует и знает, как врываться за спины защитников.

Он напоминает мне Ящука. В частности, в плане игрового интеллекта и движений. Сикан выше и более взрывной, чем Олег. Если он так же хорош, как мой экс-партнер, то это очень хорошая новость.

Олег был лучшим. Его тормозили многочисленные травмы. Сикан и Ящук даже имеют схожие черты лица», – рассказал Хаси.

Олег Ящук, которому исполнилось 48 лет, защищал цвета бельгийского клуба с 1996 по 2006 год, сыграв 169 матчей и забив 43 мяча. Бесник Хаси играл за «Андерлехт» с 2000 по 2006 год и пересекался на поле с украинским вингером.

Ближайший матч «Андерлехта» состоится 25 января в 19:30 по киевскому времени – команда Хаси сыграет на домашней арене против «Дендера» в поединке 22-го тура чемпионата.