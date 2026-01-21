ОФИЦИАЛЬНО. Самый титулованный клуб Бельгии оформил трансфер Сикана

Самый титулованный клуб Бельгии – «Андерлехт» – объявил о трансфере Даниила Сикана, который в нынешнем сезоне выступал в составе турецкого «Трабзонспора». Об этом сообщила пресс-служба клуба:

«Сикан усиливает атаку «Андерлехта». Украинский нападающий переходит из «Трабзонспора» на постоянной основе и подписал контракт с клубом до 2030 года.

Уже в юном возрасте Даниил перешел из львовских «Карпат» в украинскую топ-команду «Шахтер» из Донецка. В 116 матчах за «горняков» он забил 31 гол и отдал девять результативных передач.

Форвард также произвёл хорошее впечатление в Лиге чемпионов 2023-2024, где записал на свой счет четыре гола в пяти играх.

Его выступления на родине также принесли ему статус игрока международного уровня. В своем первом матче за сборную Украины он сумел сразу же отметиться результативным ударом.

В середине прошлого сезона украинец перешёл в турецкий «Трабзонспор», где в 34 играх забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи».

Оливье Ренар, спортивный директор «Андерлехта», прокомментировал трансфер украинского форварда:

«В свои 24 года Сикан – игрок с большим опытом выступлений в украинской и турецкой лигах, в Лиге чемпионов и на международном уровне. Он обладает хорошей техникой, любит участвовать в построении атак и умеет эффективно использовать свободное пространство.

Кроме того, он умеет контролировать мяч в атаке и хорошо играет головой. Подписав Даниила, мы усиливаем атаку команды».