ФОТО. Шевченко встретился со старыми друзьями: Мальдини и другими

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко поделился серией теплых снимков из Италии, где встретился с культовыми фигурами в истории «россонери» и итальянского футбола.

В Милане Шевченко пообщался с Паоло Мальдини, Мауро Тассотти, Адриано Галлиани, Лукой Тони и другими.

На опубликованных фото экс-форвард запечатлен за дружеским ужином и в неформальной обстановке в компании бывших партнеров и руководителей «Милана».

Сам Шевченко лаконично подписал публикацию: «Сьогодні в Мілані. Був радий зустріти друзів».

Напомним, именно в составе «Милана» Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч» и стал одним из величайших нападающих в истории клуба.