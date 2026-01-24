ФОТО. Шевченко встретился со старыми друзьями: Мальдини и другими

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 января 2026, 01:03 | Обновлено 24 января 2026, 01:04
Андрей Шевченко побывал в Милане

Instagram. Андрей Шевченко, Мауро Тассотти и Паоло Мальдини

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко поделился серией теплых снимков из Италии, где встретился с культовыми фигурами в истории «россонери» и итальянского футбола.

В Милане Шевченко пообщался с Паоло Мальдини, Мауро Тассотти, Адриано Галлиани, Лукой Тони и другими.

На опубликованных фото экс-форвард запечатлен за дружеским ужином и в неформальной обстановке в компании бывших партнеров и руководителей «Милана».

Сам Шевченко лаконично подписал публикацию: «Сьогодні в Мілані. Був радий зустріти друзів».

Напомним, именно в составе «Милана» Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч» и стал одним из величайших нападающих в истории клуба.

фото lifestyle Андрей Шевченко Паоло Мальдини Мауро Тассотти Адриано Галлиани Милан Лука Тони
Максим Лапченко Источник: Instagram
