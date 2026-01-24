ФОТО. Шевченко встретился со старыми друзьями: Мальдини и другими
Андрей Шевченко побывал в Милане
Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко поделился серией теплых снимков из Италии, где встретился с культовыми фигурами в истории «россонери» и итальянского футбола.
В Милане Шевченко пообщался с Паоло Мальдини, Мауро Тассотти, Адриано Галлиани, Лукой Тони и другими.
На опубликованных фото экс-форвард запечатлен за дружеским ужином и в неформальной обстановке в компании бывших партнеров и руководителей «Милана».
Сам Шевченко лаконично подписал публикацию: «Сьогодні в Мілані. Був радий зустріти друзів».
Напомним, именно в составе «Милана» Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч» и стал одним из величайших нападающих в истории клуба.
