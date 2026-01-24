СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января

В субботу, 24 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:30 Бавария – Аугсбург

1.11 – 12.90 – 25.00

17:00 Манчестер Сити – Вулверхэмптон

1.34 – 5.89 – 9.96

19:30 Борнмут – Ливерпуль

3.94 – 4.16 – 1.92

21:45 Лечче – Лацио

4.62 – 3.07 – 2.11

22:00 Виляьрреал – Реал Мадрид

3.97 – 4.12 – 1.92

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.