Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января
Другие новости
24 января 2026, 15:21 |
21
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 января 2026, 15:21 |
21
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В субботу, 24 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:30 Бавария – Аугсбург

Ggbet 1.11 – 12.90 – 25.00

17:00 Манчестер Сити – Вулверхэмптон

Ggbet 1.34 – 5.89 – 9.96

19:30 Борнмут – Ливерпуль

Ggbet 3.94 – 4.16 – 1.92

21:45 Лечче – Лацио

Ggbet 4.62 – 3.07 – 2.11

22:00 Виляьрреал – Реал Мадрид

Ggbet 3.97 – 4.12 – 1.92

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Другие виды | 24 января 2026, 13:06 4
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует

Украинец пока не может найти подступов к японскому йокодзуне

Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 24 января 2026, 08:05 11
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение

Федерация футбола Англии начала рассматривать дело украинского футболиста

Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
Футбол | 24.01.2026, 14:47
Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Футбол | 24.01.2026, 09:06
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Теннис | 23.01.2026, 15:15
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Итоги второго дня Евро: провальный матч Украины. Положение в группе
Итоги второго дня Евро: провальный матч Украины. Положение в группе
22.01.2026, 22:24 1
Футзал
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 6
Футбол
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 33
Теннис
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем