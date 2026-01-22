Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 января
22 января 2026, 15:26
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Болонья – Селтик

Ggbet 1.76 – 4.05 – 5.03

19:45 Виктория Пльзень – Порту

Ggbet 4.86 – 3.71 – 1.85

19:45 ПАОК – Бетис

Ggbet 2.26 – 3.48 – 3.30

19:45 Фенербахче – Астон Вилла

Ggbet 2.40 – 3.65 – 3.09

22:00 Рома – Штутгарт

Ggbet 2.18 – 3.66 – 3.54

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

