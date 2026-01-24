Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 января 2026, 02:20
ФОТО. Авто из монет с портретом Месси: в Майами показали уникальный арт-кар

Месси как символ современной культуры

ФОТО. Авто из монет с портретом Месси: в Майами показали уникальный арт-кар
Instagram. Суперкар имени Лионеля Месси

В Майами представили необычный арт-объект, который быстро стал вирусным в соцсетях. Художник создал полноразмерный спортивный автомобиль, полностью собранный из более чем 100 тысяч монет, а на капоте выложил портрет Лионеля Месси.

Проект вдохновлен легендарным суперкаром Pagani Zonda F, однако вместо карбона и металла автор использовал монеты, каждую из которых приваривали вручную. В общей сложности на создание инсталляции ушло около трех лет работы и более 500 тысяч сварочных точек.

Особое внимание зрителей привлек именно портрет Месси – он появляется не сразу, а лишь с определенного ракурса, став своеобразной «скрытой данью» футболисту. Автор признался, что является давним поклонником аргентинца и хотел заложить этот символ в саму идею работы.

Арт-кар впервые показали широкой публике в рамках Miami Art Basel, где инсталляция вызвала большой ажиотаж и дискуссии о границе между автомобилем, скульптурой и современным искусством.

