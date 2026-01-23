Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Бёрнли
24.01.2026 17:00 - : -
Тоттенхэм
Англия
23 января 2026, 22:12 | Обновлено 23 января 2026, 23:04
Бернли – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 января в 17:00 по Киеву

Бернли – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Бернли

В субботу, 24 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Достаточно сложно проходит сезон для новичков чемпионата. После 22 туров Премьер-лиги на балансе команды есть только 14 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 19-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 8 очков.

В Кубке Англии «бордовые» выбили «Миллволл» и смогли квалифицироваться в 1/16 финала.

Тоттенхэм

Не лучшим образом идет сезон и для «шпор». За 22 игры чемпионата Англии на балансе лондонцев всего 27 очков – такие результаты позволяют клубу занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. От топ-4 и зоны вылета команду отделяет почти одинаковое количество баллов – 9 и 10 соответственно. В Кубке Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Астон Виллы».

В Лиге чемпионов англичане выглядят гораздо увереннее – после 7 раундов им удалось набрать 5 очков, благодаря которым они находятся на 5 месте общей таблицы соревнований. Благодаря этому «Тоттенхэм» обеспечил себе участие в плей-офф турнира.

Личные встречи

В каждом из 5 предыдущих матчей между клубами побеждал «Тоттенхэм». Общий счет этих встреч – 12:3.

Интересные факты

  • За 8 последних выездных матчей «Тоттенхэм» одержал лишь 1 победу.
  • «Бернли» пропустил 42 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 5 играх обе команды смогли сохранить ворота сухими лишь 1 раз.

Прогноз

Каждая команда сейчас находится не в лучшей форме, особенно это проявляется в линии обороны. Поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.85 по линии БК betking).

Бёрнли
24 января 2026 -
17:00
Тоттенхэм
