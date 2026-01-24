Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бернли – Тоттенхэм – 2:2. Спаслись на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Бёрнли
24.01.2026 17:00 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
Англия
Бернли – Тоттенхэм – 2:2. Спаслись на 90-й минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 23-го тура АПЛ

Бернли – Тоттенхэм – 2:2. Спаслись на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Тоттенхэмом».

Игра состоялась на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась ничейным счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гостевой команде удалось спасти ничью только благодаря голу капитана Кристиана Ромеро на 90-й минуте встречи.

Английская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 24 января
Бернли – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Туанзебе, 45, Фостер, 76 – ван де Вен, 38, Ромеро, 90

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), асcист Вильсон Одобер.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лайл Фостер (Бёрнли).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Туанзебе (Бёрнли), асcист Кайл Уокер.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм).
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
