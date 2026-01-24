В субботу, 24 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Тоттенхэмом».

Игра состоялась на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась ничейным счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гостевой команде удалось спасти ничью только благодаря голу капитана Кристиана Ромеро на 90-й минуте встречи.

Английская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 24 января

Бернли – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Туанзебе, 45, Фостер, 76 – ван де Вен, 38, Ромеро, 90

Видеообзор матча