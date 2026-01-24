Бернли – Тоттенхэм – 2:2. Спаслись на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 23-го тура АПЛ
В субботу, 24 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Тоттенхэмом».
Игра состоялась на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась ничейным счетом 2:2.
Гостевой команде удалось спасти ничью только благодаря голу капитана Кристиана Ромеро на 90-й минуте встречи.
Английская Премьер-лига 2025/26. 23-й тур, 24 января
Бернли – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Туанзебе, 45, Фостер, 76 – ван де Вен, 38, Ромеро, 90
Видеообзор матча
События матча
