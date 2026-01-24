Источник: уволен спортивный директор Ворсклы, назначен новый

Полтавская «Ворскла» осуществила кадровые изменения в управленческой структуре клуба.

Спортивный директор Александр Фундерат покинул клуб Первой лиги, поскольку с ним прекратили сотрудничество.

Новым спортивным директором «Ворсклы» стал Андрей Филь, который ранее занимал должность директора «Кременя» из Кременчуга.

Фундерат работал в «Ворскле» с 2018 года. Сначала он пришел в полтавский клуб на должность главного селекционера, а затем был повышен до спортивного директора. За период его работы команда пережила разные этапы: выступления в еврокубках, выход в финал Кубка Украины, а также болезненный вылет в Первую лигу.

Назначение Андрея Филя должно стать частью обновления клубной стратегии и попыткой улучшить результаты клуба.