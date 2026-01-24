Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный украинский клуб находится в плачевном финансовом положении
Украина. Первая лига
24 января 2026, 11:47
Известный украинский клуб находится в плачевном финансовом положении

Владимир Чеснаков рассказал о проблемах клуба, который когда-то играл в еврокубках

Известный украинский клуб находится в плачевном финансовом положении
ФК Ворскла Полтава

Бывший капитан полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о плачевном финансовом положении родного клуба, который по итогам сезона 2024/25 вылетел в Первую лигу.

«Как не грустно говорить об этом, но с клубом беда, потому что за 30 лет или сколько там, как вышел клуб в Премьер-лигу, так и не вылетал. Это один из топовых клубов Украины, в еврокубках всегда принимает участие, дает бой грандам.

И сейчас, когда такая ситуация... Хуже всего, что не видно, когда закончится период неопределенности.

Я знаю, что у тренерского штаба есть задача доукомплектоваться новыми футболистами, а сейчас у «Ворсклы» будут трансферные баны, потому что они должны очень многим футболистам, которые там играли, и мне в том же числе. Однако, чтобы их погасить, это снова нужны финансы.

Санкции душат Жеваго (президент команды – прим), и это все влияет на «Ворсклу». К примеру, как мне сказали, есть текущие месячные поступления в клуб. Вместо того чтобы рассчитаться с долгами, они пускают эти финансы на текущую зарплату, чтобы клуб просто выживал», – рассказал Чеснаков.

37-летний экс-игрок «Ворсклы» повесил бутсы на гвоздь в июле 2024-го. В составе полтавского клуба бывший полузащитник провел 416 матчей, забил 17 голов и отдал десять результативных передач.

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 18 15 3 0 42 - 13 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 48
2 Левый берег 18 12 3 3 31 - 12 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец 39
3 Черноморец 18 11 5 2 27 - 11 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 38
4 Ингулец 18 10 6 2 32 - 14 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов 36
5 Агробизнес 18 10 3 5 21 - 17 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 33
6 Прикарпатье 18 7 4 7 24 - 21 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 25
7 ЮКСА 18 6 5 7 18 - 20 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 23
8 Нива Тернополь 18 6 5 7 18 - 22 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 23
9 Ворскла 18 5 6 7 16 - 17 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 21
10 Виктория 18 5 4 9 21 - 25 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 19
11 Чернигов 17 5 4 8 16 - 20 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов 19
12 Металлист 17 4 4 9 15 - 21 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 16
13 Пробой 18 4 4 10 16 - 27 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 16
14 Феникс-Мариуполь 18 4 4 10 11 - 22 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 16
15 Подолье 18 3 5 10 13 - 29 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 14
16 Металлург Зп 18 1 5 12 7 - 37 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп 8
Полная таблица

