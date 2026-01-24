Известный украинский клуб находится в плачевном финансовом положении

Бывший капитан полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о плачевном финансовом положении родного клуба, который по итогам сезона 2024/25 вылетел в Первую лигу.

«Как не грустно говорить об этом, но с клубом беда, потому что за 30 лет или сколько там, как вышел клуб в Премьер-лигу, так и не вылетал. Это один из топовых клубов Украины, в еврокубках всегда принимает участие, дает бой грандам.

И сейчас, когда такая ситуация... Хуже всего, что не видно, когда закончится период неопределенности.

Я знаю, что у тренерского штаба есть задача доукомплектоваться новыми футболистами, а сейчас у «Ворсклы» будут трансферные баны, потому что они должны очень многим футболистам, которые там играли, и мне в том же числе. Однако, чтобы их погасить, это снова нужны финансы.

Санкции душат Жеваго (президент команды – прим), и это все влияет на «Ворсклу». К примеру, как мне сказали, есть текущие месячные поступления в клуб. Вместо того чтобы рассчитаться с долгами, они пускают эти финансы на текущую зарплату, чтобы клуб просто выживал», – рассказал Чеснаков.

37-летний экс-игрок «Ворсклы» повесил бутсы на гвоздь в июле 2024-го. В составе полтавского клуба бывший полузащитник провел 416 матчей, забил 17 голов и отдал десять результативных передач.

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины: