21 января 2026, 05:54
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

В среду, 21 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Галатасарай – Атлетико

Ggbet 3.54 – 3.95 – 2.09

22:00 Бавария – Юнион Сент-Жилуаз

Ggbet 1.13 – 11.30 – 23.00

22:00 Марсель – Ливерпуль

Ggbet 3.82 – 3.93 – 2.00

22:00 Славия Прага – Барселона

Ggbet 9.35 – 6.60 – 1.32

22:00 Ювентус – Бенфика

Ggbet 1.91 – 3.70 – 4.52

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

