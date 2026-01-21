СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января

В среду, 21 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Галатасарай – Атлетико

3.54 – 3.95 – 2.09

22:00 Бавария – Юнион Сент-Жилуаз

1.13 – 11.30 – 23.00

22:00 Марсель – Ливерпуль

3.82 – 3.93 – 2.00

22:00 Славия Прага – Барселона

9.35 – 6.60 – 1.32

22:00 Ювентус – Бенфика

1.91 – 3.70 – 4.52

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.