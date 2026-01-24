24 января на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда все еще удерживает рекорд по количеству побед в Лиге Европы, и вряд ли кто-то скоро сможет даже догнать испанцев. Но и сами они пока что далеки от новой попытки попробовать свои силы снова в еврокубках. Прошлой весной дошло до того, что с 41 очком некогда четвертая сила Примеры закончила в ней на семнадцатой позиции в итоговой таблице.

Казалось, что что-то изменится в лучшую сторону при Алмейде в роли главного тренера. И вплоть до середины декабря были достаточно регулярными победы, среди которых, безусловно, выделялся разгром Барселоны 4:1. Но потом, наоборот, клуб вылетел из кубка, проиграв Алавесу, и сухо уступил Реалу, Леванте (там и вовсе 0:3!) и Сельте. И только в понедельник с Эльче вышло вырвать ничью, отыграв пару голов, начиная с 75-й минуты.

Атлетик

Клуб как четвертый в Примере прошлого сезона получил возможность вернуться в Лигу Чемпионов. Но смотрится там максимально неубедительно. Начиналось все с пары болезненных поражений, от Арсенала и Боруссии, а после 3-1 дома с Карабахом уступили в Ньюкасле. 2025-й все же закончили нулевыми ничьими, со Славией и ПСЖ, что оставляли шансы на плей-офф, но только при отличной игре в январе. На этой неделе с Аталантой удалось взять там жизненно важную победу - борьба продолжается?

При этом на внутренней арене неплохи дела только в Копе дель Рей - там прошли в четвертьфинал, но оба соперника были очень слабы. На контрасте, в Суперкубке сразу получили 0:5 от Барселоны. Да и в Примере взято только одно очко в четырех турах - после 2:3 с Мальоркой в прошлом туре упали уже в саму середину таблицы.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных поединках у басков четыре победы при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, но хозяевам очки нужны не меньше, пусть и с другой мотивацией. Ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,70 по линии БК betking).