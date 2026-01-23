СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 января

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

В пятницу, 23 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Осер – ПСЖ

Ggbet 9.75 – 5.74 – 1.35

21:30 Санкт-Паули – Гамбург

Ggbet 2.88 – 3.13 – 2.88

21:45 Интер – Пиза

Ggbet 1.19 – 8.30 – 17.50

22:00 Леванте – Эльче

Ggbet 2.52 – 3.39 – 3.09

22:15 Каза Пия – AVS

Ggbet 1.97 – 3.38 – 4.42

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

