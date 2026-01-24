Забили три, но проиграли. Колос провел спарринг с клубом Градец-Кралове

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 января 2026, 16:27 | Обновлено 24 января 2026, 16:30
77
0

«Колос» сыграл товарищеский матч

ФК Колос

«Колос» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. В субботу, 24 января, подопечные Руслана Костышина провели спарринг с чешским клубом «Градец-Кралове».

В предыдущем товарищеском матче «Колос» сыграл вничью 0:0 с «Вислой». А вот спарринг с «Градец-Кралове» прошел гораздо результативнее.

«Колос» забил три мяча. Но соперник оказался результативнее. «Градец-Кралове» одержал победу со счетом 4:3.

Товарищеский матч. Турция. 24 января

«Колос» (Украина) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 3:4

