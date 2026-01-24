24.01.2026 14:00 – FT 3 : 4
Украина. Премьер лига24 января 2026, 16:27 | Обновлено 24 января 2026, 16:30
Забили три, но проиграли. Колос провел спарринг с клубом Градец-Кралове
«Колос» сыграл товарищеский матч
«Колос» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. В субботу, 24 января, подопечные Руслана Костышина провели спарринг с чешским клубом «Градец-Кралове».
В предыдущем товарищеском матче «Колос» сыграл вничью 0:0 с «Вислой». А вот спарринг с «Градец-Кралове» прошел гораздо результативнее.
«Колос» забил три мяча. Но соперник оказался результативнее. «Градец-Кралове» одержал победу со счетом 4:3.
Товарищеский матч. Турция. 24 января
«Колос» (Украина) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 3:4
