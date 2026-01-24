Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
24.01.2026 14:00 - : -
Градец-Кралове
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25
0

Смотрите 24 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Колос

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 14:00 встречаются Колос Ковалевка и чешская команда Градец-Кралове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Градец-Кралове
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
