Украина. Премьер лига24 января 2026, 13:12
Колос – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
24 января в 14:00 встречаются Колос Ковалевка и чешская команда Градец-Кралове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
