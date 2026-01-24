Колос – Градец-Кралове – 3:4. Три мяча не принесли победу. Видео голов

«Колос» продолжает подготовку ко второй части сезона. В субботу, 24 января, подопечные Руслана Костышина сыграли товарищеский матч с чешским клубом «Градец-Кралове».

После первого тайма «Колос» выигрывал 2:0. Ноь после перерыва команда пропустила четыре мяча, на что смогла ответить лишь одним.

Следующий спарринг «Колос» проведет 30 января. Соперником станет косовский клуб «Приштина».

Товарищеский матч. Турция. 24 января

«Колос» (Украина) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 3:4

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча