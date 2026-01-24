Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Шаг к выходу из зоны вылета. Вест Хэм уверенно обыграл Сандерленд

Лондонцы одержали вторую победу подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января, состоялся матч 23-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Сандерлендом».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Лондон Стэдиум» и завершилась со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

«Вест Хэм» решил вопрос о победителе матча в первом тайме благодаря голам Саммервилла, Боуэна и Фернандеша. «Сандерленд» смог отличиться лишь голом престижа в середине второго тайма, который забил Бробби.

После этой победы «Вест Хэм» остается на 18-й строчке турнирной таблицы, а «Сандерленд» – на девятом месте.

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 24 января

Вест Хэм – Сандерленд – 3:1

Голы: Саммервилл, 14, Боуэн, 28, Фернандеш, 43 – Бробби, 66

По теме:
Бернли – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Крисенсио Саммервилл Джаррод Боуэн Матеуш Фернандеш Брайан Бробби
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
