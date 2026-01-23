В субботу, 24 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Вест Хэм

Достаточно сложно проходит сезон для лондонского клуба. После 22 туров Премьер-лиги на балансе «молотобойцев» есть 17 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 18 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны на данный момент составляет 5 очков.

В Кубке Англии «Вест Гэм» обыграл «КПР» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет против «Бертона».

Сандерленд

А вот для новичка чемпионата все складывается гораздо лучше. После 22 игр Премьер-лиги на балансе «черных кошек» есть 33 очка, благодаря которым клуб и находится на 9 месте турнирной таблицы. Однако даже от топ-4 команду отделяет всего 3 балла.

В Кубке Англии «Сандерленд» выбил «Эвертон» и прошел в 1/16, где встретится с «Окфорд Юнайтед».

Личные встречи

За последние 9 лет клубы сыграли между собой только 1 раз – в 1-м туре текущего сезона АПЛ. Тогда игра завершилась победой «Сандерленда» со счетом 3:0.

Интересные факты

«Вест Хэм» имеет 1 победу в предыдущих 10 матчах Премьер-лиги.

6/7 предыдущих матчей «Сандерленда» завершились вничью.

«Вест Хэм» пропустил 44 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Вест Хэм» не может сохранить ворота сухими уже 20 игр подряд, «Сандерленд» в свою очередь пропускал в каждом из 4 предыдущих поединков.

Прогноз

У обеих команд в последних поединках есть проблемы в обороне, поэтому я поставлю на то, что обе забьют (с коэффициентом 1.86 по линии БК betking).