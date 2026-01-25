Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вест Хэм – Сандерленд – 3:1. Прогнали черных кошек. Видео голов и обзор
25 января 2026, 01:17 | Обновлено 25 января 2026, 01:19
Вест Хэм – Сандерленд – 3:1. Прогнали черных кошек. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

Вест Хэм – Сандерленд – 3:1. Прогнали черных кошек. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января состоялся матч клубов «Вест Хэм» и «Сандерленд» в 23-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Молотобойцы» на своем поле устроили «теплый прием» гостям, забив три мяча еще в первом тайме.

Сохранить свои ворота сухими «Вест Хэму» не удалось, но победу они не упустили – 3:1 в пользу лондонцев.

После матча «Вест Хэм» занимает 18-е место (20 очков), «Сандерленд» – 10-е (33 пункта).

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 24 января

«Вест Хэм» «Сандерленд» 3:1

Голы: Саммервилл, 14, Боуэн, 28, Фернандеш, 43 – Бробби, 66

Видео голов и обзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд), асcист Норди Мукиеле.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Фернандеш (Вест Хэм).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
