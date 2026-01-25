Вест Хэм – Сандерленд – 3:1. Прогнали черных кошек. Видео голов и обзор

24 января состоялся матч клубов «Вест Хэм» и «Сандерленд» в 23-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Молотобойцы» на своем поле устроили «теплый прием» гостям, забив три мяча еще в первом тайме.

Сохранить свои ворота сухими «Вест Хэму» не удалось, но победу они не упустили – 3:1 в пользу лондонцев.

После матча «Вест Хэм» занимает 18-е место (20 очков), «Сандерленд» – 10-е (33 пункта).

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 24 января

«Вест Хэм» – «Сандерленд» – 3:1

Голы: Саммервилл, 14, Боуэн, 28, Фернандеш, 43 – Бробби, 66

Видео голов и обзор матча: