  Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»
24 января 2026, 05:02
Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»

Ашершур раскритиковал украинца

Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвергся резкой критике со стороны французского журналиста Валида Ашершура. Под удар попали вратарь Люка Шевалье и украинский центральный защитник.

«Шевалье оказался на месте преступления. Нет дыма без огня. Можно также поговорить о Забарном. Его переигрывает любой игрок в мире. Создается впечатление, что он просто неподвижен. Он позволяет себя обыгрывать в каждой дуэли – и на фланге, и в центре обороны. Это просто преступная группировка», – заявил Ашершур.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Франции Бенуа Тремулинас заявил, что Забарный не соответствует уровню «ПСЖ».

Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Люка Шевалье
Дмитрий Олийченко Источник: Football365
Комментарии 1
Alex
Абсолютно верно 
