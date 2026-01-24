Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвергся резкой критике со стороны французского журналиста Валида Ашершура. Под удар попали вратарь Люка Шевалье и украинский центральный защитник.

«Шевалье оказался на месте преступления. Нет дыма без огня. Можно также поговорить о Забарном. Его переигрывает любой игрок в мире. Создается впечатление, что он просто неподвижен. Он позволяет себя обыгрывать в каждой дуэли – и на фланге, и в центре обороны. Это просто преступная группировка», – заявил Ашершур.