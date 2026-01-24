Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кендзерек прокомментировал возможное назначение главным тренером Динамо
Украина. Премьер лига
Кендзерек прокомментировал возможное назначение главным тренером Динамо

Польский специалист не собирается возглавлять «бело-синюю» команду вместо Игоря Костюка

Getty Images/Global Images Ukraine. Мацей Кендзерек

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек поделился мнением относительно потенциального назначения на должность наставника, которую в настоящее время занимает Игорь Костюк:

Нет, нет, нет. Здесь полная ясность была изначально, и она остается сейчас. Как при Шовковском, так и теперь, при Костюке. Договоренность была одна: я становлюсь помощником главного тренера.

И именно на этом я сосредоточен, и буду делать все возможное, чтобы команда функционировала как можно лучше, чтобы она была как можно эффективнее.

Поэтому вариант, при котором я стану когда-то главным тренером «Динамо», я не рассматриваю. Я сосредоточен на том, чтобы делать то, для чего меня пригласили сюда, и это для меня самое важное.

Что касается работы со стандартными положениями, то я тренер широкого профиля, а «стандарты» – это просто одна из моих специализаций», — сказал Кендзерек в эфире YouTube-канала «Meczyki».

После 16 туров «Динамо» набрало 26 баллов и разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице элитного дивизиона. Отставание от лидеров – черкасского ЛНЗ и донецкого «Шахтера» – составляет 9 пунктов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк Александр Шовковский Мацей Кендзерек
Николай Тытюк Источник: YouTube
