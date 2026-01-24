ФОТО. Месси рассказал о своем отношении к ChatGPT
Лионель Месси поделился своим мнением об искусственном интеллекте
Футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением об искусственном интеллекте и использовании технологий в повседневной жизни.
В недавнем интервью Месси признался, что сам пока не пользуется инструментами на базе ИИ, включая ChatGPT. По словам футболиста, это связано не с недоверием к технологиям, а с тем, что он просто еще не успел глубже разобраться в их возможностях.
При этом Месси отметил, что его жена Антонела Роккуццо активно использует ChatGPT в быту – в том числе для поиска рецептов, идей для дома и других повседневных задач.
Футболист подчеркнул, что относится к развитию искусственного интеллекта спокойно и прагматично, считая, что новые технологии должны быть полезными в реальной жизни, а не навязываться ради тренда.
