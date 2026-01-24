Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Месси рассказал о своем отношении к ChatGPT
24 января 2026, 00:11
ФОТО. Месси рассказал о своем отношении к ChatGPT

Лионель Месси поделился своим мнением об искусственном интеллекте

ФОТО. Месси рассказал о своем отношении к ChatGPT
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением об искусственном интеллекте и использовании технологий в повседневной жизни.

В недавнем интервью Месси признался, что сам пока не пользуется инструментами на базе ИИ, включая ChatGPT. По словам футболиста, это связано не с недоверием к технологиям, а с тем, что он просто еще не успел глубже разобраться в их возможностях.

При этом Месси отметил, что его жена Антонела Роккуццо активно использует ChatGPT в быту – в том числе для поиска рецептов, идей для дома и других повседневных задач.

Футболист подчеркнул, что относится к развитию искусственного интеллекта спокойно и прагматично, считая, что новые технологии должны быть полезными в реальной жизни, а не навязываться ради тренда.

фото Лионель Месси lifestyle Интер Майами сборная Аргентины по футболу Антонела Роккуццо
Максим Лапченко Источник: Instagram
