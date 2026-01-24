Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 12:12 |
1112
0

Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины

Эльдар Кулиев покинет азербайджанскую «Зиру» на правах свободного агента

24 января 2026, 12:12 |
1112
0
Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдар Кулиев

Полузащитник азербайджанской «Зиры» Эльдар Кулиев может вернуться в чемпионат Украины, который покинул в феврале 2023 года. Об этом сообщил UA-Football.

Контракт 23-летнего футболиста истекает после завершения нынешнего сезона, поэтому украинец сможет договориться о сотрудничестве с новой командой на правах свободного агента.

В услугах Кулиева заинтересованы неназванные представители элитного дивизиона и фавориты Первой лиги.

Полузащитник играл в Украине за донецкий «Шахтер» (U-17 и U-19), «Мариуполь» и «Минай». Трансфер Эльдара обошелся азербайджанскому клубу в 100 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Кулиев провел шесть матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.

По теме:
Клуб Украинской Премьер-лиги пригласил испанца из четвертого дивизиона
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут усилился игроком сборной Венгрии за 12 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали талантливого воспитанника Динамо и Руха
чемпионат Азербайджана по футболу Зира Эльдар Кулиев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 15:15 6
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026

Элина в четвертом раунде мейджора сыграет с Миррой Андреевой, которая обыграла Русе

Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Футбол | 24 января 2026, 09:57 4
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника

«Трабзонспор» получил предложение об аренде с опцией выкупа Арсения Батагова

Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Футбол | 23.01.2026, 18:12
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Полесья продолжит карьеру в Азербайджане
Футбол | 24.01.2026, 12:27
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Полесья продолжит карьеру в Азербайджане
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Полесья продолжит карьеру в Азербайджане
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Футбол | 23.01.2026, 17:59
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 10
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем