Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины

Полузащитник азербайджанской «Зиры» Эльдар Кулиев может вернуться в чемпионат Украины, который покинул в феврале 2023 года. Об этом сообщил UA-Football.

Контракт 23-летнего футболиста истекает после завершения нынешнего сезона, поэтому украинец сможет договориться о сотрудничестве с новой командой на правах свободного агента.

В услугах Кулиева заинтересованы неназванные представители элитного дивизиона и фавориты Первой лиги.

Полузащитник играл в Украине за донецкий «Шахтер» (U-17 и U-19), «Мариуполь» и «Минай». Трансфер Эльдара обошелся азербайджанскому клубу в 100 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Кулиев провел шесть матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.