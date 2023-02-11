Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 19:20 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро
Эльдар Кулиев продолжит карьеру в «Зире»
11 февраля 2023, 19:20 |
1407
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Представитель украинской Премьер-лиги «Минай» продал 20-летнего полузащитника Эльдара Кулиева в «Зиру».
С азербайджанским клубом Кулиев подписал контракт на 3,5 года.
По информации портала Transfermarkt, Кулиев обошелся «Зире» в 100 тысяч евро.
За «Минай» Кулиев, на счету которого 2 матча за сборную Украины U-21, выступал с лета 2021 года, а до этого провел несколько матчей за первую команду «Мариуполя» и обучался в академии «Шахтера».
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надо еще азербайджанцев искать