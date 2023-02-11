ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро

Представитель украинской Премьер-лиги «Минай» продал 20-летнего полузащитника Эльдара Кулиева в «Зиру».

С азербайджанским клубом Кулиев подписал контракт на 3,5 года.

По информации портала Transfermarkt, Кулиев обошелся «Зире» в 100 тысяч евро.

За «Минай» Кулиев, на счету которого 2 матча за сборную Украины U-21, выступал с лета 2021 года, а до этого провел несколько матчей за первую команду «Мариуполя» и обучался в академии «Шахтера».