Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса
«Горняки» и «драконы» готовы подписать Робсона
19-летний центральный защитник молодежной команды «Палмейраса» Робсон в зимнее трансферное окно может покинуть Бразилию и перебраться в Европу.
Ныне активный интерес к центрбеку проявляет не только «Шахтер», о котором сообщалось ранее, но и гранд португальского футбола «Порту».
Оба клуба уже провели консультации с представителями футболиста и готовятся сделать официальные предложения о переходе игрока.
Робсон является воспитанником «Палмейраса», однако за первую команду этого клуба пока не провел ни одного официального матча.
