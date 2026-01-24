Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 01:20 |
185
0

Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса

«Горняки» и «драконы» готовы подписать Робсона

24 января 2026, 01:20 |
185
0
Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса
instagram.com/robson.__06

19-летний центральный защитник молодежной команды «Палмейраса» Робсон в зимнее трансферное окно может покинуть Бразилию и перебраться в Европу.

Ныне активный интерес к центрбеку проявляет не только «Шахтер», о котором сообщалось ранее, но и гранд португальского футбола «Порту».

Оба клуба уже провели консультации с представителями футболиста и готовятся сделать официальные предложения о переходе игрока.

Робсон является воспитанником «Палмейраса», однако за первую команду этого клуба пока не провел ни одного официального матча.

Палмейрас Порту Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
