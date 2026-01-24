Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса

19-летний центральный защитник молодежной команды «Палмейраса» Робсон в зимнее трансферное окно может покинуть Бразилию и перебраться в Европу.

Ныне активный интерес к центрбеку проявляет не только «Шахтер», о котором сообщалось ранее, но и гранд португальского футбола «Порту».

Оба клуба уже провели консультации с представителями футболиста и готовятся сделать официальные предложения о переходе игрока.

Робсон является воспитанником «Палмейраса», однако за первую команду этого клуба пока не провел ни одного официального матча.