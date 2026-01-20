Шахтер готовит предложение по бразильскому защитнику

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 23:05
Горняки хотят подписать Робсона

20 января 2026, 23:05
Getty Images/Global Images Ukraine. Робсон

Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским центральным полузащитником молодежной команды «Палмейраса» Робсоном, сообщает Paulo | Verdão Info.

По информации источника, «горняки» готовят предложение по трансферу 19-летнего футболиста, но сам игрок определится со своим будущим только в ближайшее время.

В 2026 году Робсон провел 7 матчей за молодежную команду «Палмейраса», но не сумел отличиться результативными действиями. Также Робсон вызывался в сборную Бразилии U-20, но не дебютировал за команду.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется Луиги.

Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
