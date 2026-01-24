Звезде Реала предложили сумасшедший контракт на один миллиард евро

Саудовский клуб «Аль-Ахли» предложил нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору рекордный контракт на €1 млрд, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

По его данным, 25-летний бразилец стал главной целью «Аль-Ахли» на летнее трансферное окно, и клуб уже ведет с ним переговоры.

В текущем сезоне он провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Переход из «Фламенго» в 2018 году обошелся «сливочным» в €45 млн, а его рыночная стоимость в настоящее время оценивается в €150 млн.