  4. Звезде Реала предложили сумасшедший контракт на один миллиард евро
Испания
24 января 2026, 00:32 |
Звезде Реала предложили сумасшедший контракт на один миллиард евро

«Аль-Ахли» хочет переманить Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

Саудовский клуб «Аль-Ахли» предложил нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору рекордный контракт на €1 млрд, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

По его данным, 25-летний бразилец стал главной целью «Аль-Ахли» на летнее трансферное окно, и клуб уже ведет с ним переговоры.

В текущем сезоне он провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Переход из «Фламенго» в 2018 году обошелся «сливочным» в €45 млн, а его рыночная стоимость в настоящее время оценивается в €150 млн.

Аль-Ахли Джидда Винисиус Жуниор трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Испании по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Бен Джейкобс
