Испания24 января 2026, 00:32
Звезде Реала предложили сумасшедший контракт на один миллиард евро
«Аль-Ахли» хочет переманить Винисиуса
24 января 2026, 00:32
Саудовский клуб «Аль-Ахли» предложил нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору рекордный контракт на €1 млрд, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.
По его данным, 25-летний бразилец стал главной целью «Аль-Ахли» на летнее трансферное окно, и клуб уже ведет с ним переговоры.
В текущем сезоне он провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Переход из «Фламенго» в 2018 году обошелся «сливочным» в €45 млн, а его рыночная стоимость в настоящее время оценивается в €150 млн.
