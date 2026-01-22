Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ заманивает суперзвезду Реала – дают сразу 50 миллионов евро бонуса
Франция
22 января 2026, 19:44
ПСЖ заманивает суперзвезду Реала – дают сразу 50 миллионов евро бонуса

Винисиус заинтересовал французский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поручил спортивному директору Луишу Кампушу отправиться в Мадрид для начала переговоров о трансфере вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации испанских СМИ, парижане готовы предложить бразильцу контракт с зарплатой 40 млн евро в год плюс бонус в 50 млн за подписание.

Контракт Винисиуса с «Реалом» действует до 2027 года, однако футболист пока отказывается от продления соглашения. Его не устраивает роль в команде и постоянные сравнения с Килианом Мбаппе, а также критика со стороны собственных болельщиков.

ПСЖ готов пойти на трансфер только при условии, что мадридский клуб согласится отпустить игрока примерно за 80 млн евро — сумму, которую в Париже считают «разумной» с учетом контрактной ситуации. В «Реале» пока не спешат с решением, но интерес со стороны французского гранда только усиливает напряжение вокруг будущего Винисиуса.

